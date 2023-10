Im Duell der ehemaligen Regionalligisten Gollung und Seekirchen ging es am Samstag heiß her. Nachdem die Gollinger durch Eric Mitterlechner (17.) mit 1:0 in Führung gingen, glich Michael Aigner (19.) nur wenige Augenblicke später zum 1:1 aus. In einer hitzigen zweiten Halbzeit mit acht gelben Karten und zwei Platzverweisen war es Jonas Peer (83.), der mit dem 2:1 für die Flachgauer den Dreier am Wallersee verankerte.

Spiel gedreht - Regenschirme ausgepackt Mit einem 1:2 Auswärtssieg gegen den SC Raika Golling starten wir in die... Gepostet von SV Seekirchen am Samstag, 28. Oktober 2023



Mit nur einer Niederlage in 14 Spielen unterstrichen die Seekirchener einen bärenstarken Herbst und sind bisher auch die einzige Mannschaft in der Liga, die den übermächtigen Leader Kuchl schlagen konnte.

Seekirchen-Trainer Lapkalo setzt Fokus bereits auf Derby

"Es war wirklich ein starker Herbst für uns. Vom Torwart bis zur Offensive funktioniert alles sehr gut. Einzig die Chancenauswertung ist vielleicht noch verbesserungswürdig. Aber wenn uns das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätten wir das so unterschrieben", lobte SVS-Trainer Mario Lapkalo gegenüber SALZBURG24 die bisherige Hinrunde in der Salzburger Liga. Zum Abschluss der Herbstsaison bekommen es die Wallerseer noch im Flachgau-Derby mit Henndorf zu tun. "Da haben wir noch einen starken Gegner vor der Brust. Ein Derby schreibt bekanntlich seine eigenen Gesetze."

Auch Henndorf kann Leader Kuchl nicht ausbremsen

Die Henndorfer halten sich nach 14 Runden solide in der oberen Tabellenhälfte, verloren aber am Sonntag gegen Spitzenreiter Kuchl klar mit 0:3. Nach dem Führungstreffer von Marco Hödl (30.) nach einer halben Stunde sorgte ein Doppelpack von Alexander Hofer (47./73.) für klare Verhältnisse. Mit acht Punkten Vorsprung auf Rang zwei (Seekirchen) ziehen die Tennengauer weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze und jagen am kommenden Wochenende gegen Siezenheim den nächsten Dreier. Der UFC verlor am Samstag gegen Thalgau klar mit 0:4 und beendet den Oktober ohne einen einzigen Sieg in der Salzburger Liga.

Puch auf eigenem Platz abgewatscht

Zum Abschluss der 14. Runde kicken die TSU Bramberg und der UFC Hallein am Sonntag ab 16.15 Uhr um Zählbares. Schon am Freitag gewann Grödig bei Adnet, der SAK 1914 gegen Bürmoos und der FC Puch schlitterte daheim gegen Eugendorf in eine herbe 0:4-Klatsche.





Krugfoto Puch-Coach Andreas Fötschl geht mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. (ARCHIVBILD) FC Puch zweifelt nach Eugendorf-Klatsche an Ligatauglichkeit In der Salzburger Liga wird es in Puch immer ungemütlicher. Nach der 0:4-Schlappe daheim gegen Eugendorf greifen die Verantwortlichen zu deutlichen Worten. Besonders Cheftrainer Andreas Fötschl ließ …

Salzburger Liga, 14. Runde:

Adnet - Grödig 1:2 (1:2)

1:2 (1:2) SAK 1914 - Bürmoos 1:0 (0:0)

- Bürmoos 1:0 (0:0) Puch - Eugendorf 0:4 (0:1)

0:4 (0:1) Siezenheim - Thalgau 0:4 (0:2)

0:4 (0:2) Golling - Seekirchen 1:2 (1:1)

1:2 (1:1) Henndorf - Kuchl 0:3 (0:1)

0:3 (0:1) Bramberg - Hallein (So, 16.15 Uhr)

(Quelle: SALZBURG24)