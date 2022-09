Die Salzburger Liga ging am Wochenende in die sechste Runde. Thalgau und Bürmoos bleiben weiter am Erfolgskurs.

Bürmoos siegt klar gegen Hallwang

Der SV Bürmoos bleibt in der laufenden Salzburger Liga-Saison ungeschlagen und kann sich in der letzten Runde klar gegen Hallwang durchsetzen. Mit einem 4:0-Heimsieg feiert man den zweiten Saisonsieg. In der aktuellen Saison zählt man mit vier Unentschieden die meisten in der Liga. Probst brachte die Hallwanger in der 32. Spielminute in Führung, Pabinger konnte mit dem 2:0 in der 43. Minute den Pausenstand besiegeln. Ugrinovic (64.) traf zum 3:0 und Suljic (88.) vollendete den Sieg zum 4:0. Somit findet sich der SV Bürmoos in der Tabelle am dritten Platz wieder, mit aktuell zehn Punkten. Der SV Hallwang musste die dritte Niederlage hinnehmen und steht mit sieben Punkten am zwölften Tabellenplatz.

Später Siegtreffer für Thalgau

Im Spiel gegen Adnet konnte Thalgau erst in der 84. Spielminute den Siegtreffer in Form eines Strafstoßes feiern. Dabei verwandelte Franz Mirkonjic aus elf Metern und schoss die Thalgauer zum fünften Saisonsieg. Thalgau steht mit 15 Punkten an der Spitze der Salzburger Liga. Die Mannschaft von Christoph Gruber verzeichnet erst eine Niederlage und diese kassierten die Flachgauer gegen Bürmoos.

Puch schnappt sich Sieg gegen Eugendorf

Der FC Puch konnte mit einem 1:2-Auswärtssieg in Eugendorf erst zum zweiten Mal die volle Punktezahl ergattern und dies gleich gegen einen Titelanwärter. Gleich in der ersten Minute ging man durch Schweiger mit 1:0 in Front. In der zweiten Hälfte kassierte Puch den Ausgleich durch Eugendorfs Niedermüller (58.). Den Siegtreffer erzielte Gavric in der 63. Minute mit einem unglaublichen Fernschuss von der Mittellinie und machte die Überraschung komplett. Eugendorf konnte in der laufenden Saison zu Hause noch keinen Dreier einfahren.

6. Runde der Salzburger Liga

Altenmarkt - Bramberg 0:5 (0:4)

Siezenheim - Schwarzach 1:0 (1:0)

Adnet - Thalgau 0:1 (0:0)

Bürmoos - Hallwang 4:0 (2:0)

Bergheim - Neumarkt 1:6 (0:1)

Eugendorf - Puch 1:2 (0:1)

ASV Salzburg - Strasswalchen 1:2 (0:0)

(Quelle: SALZBURG24)