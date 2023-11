486 Pflichtspiele, 354 Tore und satte 35.685 Einsatzminuten: Das sind die Zahlen einer beeindruckenden Karriere von Mersudin Jukic. Beim 4:0-Sieg des SV Grödig gegen den FC Puch verließ der 38-Jährige Stürmer unter Tränen die aktive Salzburger Fußball-Bühne. "Das ist ein sehr trauriger aber auch schöner Moment für mich", rang der Stürmer nach dem Spiel im SALZBURG24-Interview nach den richtigen Worten. Dass er ausgerechnet in Grödig, wo er einst auch den SV Grödig in die Bundesliga schoss, letztmalig als Spieler auflief, sorgte für den letzten Kick an Emotionen am Fuße des Untersbergs.

In der 84. Minute wurde Jukic mit einem Spalier, darunter auch die Grödiger, verabschiedet.

Andreas Fötschl beobachtet Puch-Pleite von Tribüne aus

Doch wer glaubt, dass Jukic damit dem heimischen Unterhausfußball endgültig "Servus" sagt, der irrt. Denn "Mersi", wie ihn seine engsten Wegbegleiter nennen, folgt beim FC Puch nach einer turbulenten Hinrunde und einer noch turbulenteren Woche auf Cheftrainer Andreas Fötschl, der das Spiel überraschend von der Tribüne aus verfolgte und an der Seitenlinie von Co-Trainer Nihat Aslan vertreten wurde. "Der Trainer hat uns mitgeteilt, dass er aufhören möchte. Ich habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet. Dass es jetzt so zu Ende geht, ist natürlich schade", sagte Jukic über den Fötschl-Rücktritt.

Auch der scheidende Sportliche Leiter Thomas Gottsmann beobachtete die 0:4-Klatsche in Grödig, abseits von allen Puch-Verantwortlichen, von der Tribüne aus. Nach S24-Informationen soll Gottsmanns letzter "Arbeitstag" bereits am Donnerstag gewesen sein, wo auch Fötschl, früher als geplant, alles übergeben haben soll.

Puch in Grödig klar unterlegen

So spannend die Konstellation auf den Rängen in Grödig war, so unterlegen waren die Tennengauer im Duell bei den Flachgauern. Manuel Krainz (18.) und Daniel Leitz (45.) sorgten in einer wahren Schlammschlacht bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Ousainou Surr (60.) und David Hillebrand (65.) legten nach dem Seitenwechsel nach und rundeten eine durchwegs positive Hinrunde in Grödig ab.

"Wir wollten von Anfang an von Spiel zu Spiel denken. Wir sind mit der Mannschaft und der Hinrunde sehr zufrieden und gehen jetzt in den wohlverdienten Urlaub", resümierte Grödigs Cheftrainer Arsim Deliu, der mit Beginn der kalten Jahreszeit zu einem Afrika-Urlaub aufbrechen wird, die Hinrunde der Salzburger Liga 2023/24.

Seekirchen gewinnt Derby klar

Auch in Henndorf gab es ein Karriereende zu bejubeln. Beim 0:6 im Derby in Seekirchen hängte Nicholas Mannie nach über 300 Spielen seine Fußballschuhe an den Nagel. Yehor Sapozhnikov jubelte in Seekirchen über einen Hattrick und traf drei Mal. Fabian Büchele (23./56.) und Andreas Pär (70.) machten das halbe Dutzend voll. Hallein ließ beim 3:0-Heimsieg gegen Straßwalchen nichts anbrennen. Mit 30 Punkten auf dem Konto sind die Salinenstädter fix im Spitzenfeld der Salzburger Liga. "Die Top-Fünf waren unser Ziel und mit der Punkteausbeute nach der Hinrunde können wir durchaus zufrieden sein", sagte Halleins Cheftrainer Christoph Lessacher nach dem Spiel auf S24-Nachfrage.

Hallein schnappt sich Florian Kiss

Vor der Partie heimste der UFC noch einen Neuzugang ein. Florian Kiss heißt der erste Wintertransfer in Hallein. Der Außenspieler kickte zuletzt in Kuchl und schnürt sich seine Schuhe fortan an der Salzach. "Wir bekommen einen bodenständigen Spieler, der eine gute Energie in die Mannschaft bringen wird. Einen Typen wie ihn braucht man in jedem Team", freute sich Lessacher. Ex-Klub Golling unterlag in Eugendorf, wo Manuel Ramspacher letztmalig auf dem Platz stand, mit 0:2.

Salzburger Liga: 15. Runde

Seekirchen - Henndorf 6:0 (2:0)

- Henndorf 6:0 (2:0) Hallein - Straßwalchen 3:0 (2:0)

- Straßwalchen 3:0 (2:0) Grödig - Puch 4:0 (2:0)

- Puch 4:0 (2:0) Eugendorf - Golling 2:0 (0:0)

- Golling 2:0 (0:0) Thalgau - SAK 1914 (So, 12 Uhr)

Kuchl - Siezenheim (So, 14 Uhr)

Anif - Adnet (So, 14 Uhr)

Bürmoos - Bramberg (So, 16 Uhr)

