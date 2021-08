„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder ein Punktspiel nach so langer Zeit bestreiten konnten, mit einem Sieg zu starten macht das Ganze noch schöner“, strahlte Straßwalchens Sportlicher Leiter Markus Chudoba. Die Flachgauer setzten sich beim SV Hallwang zum Auftakt am Freitagabend knapp mit 1:0 durch.

Straßwalchens Zittersieg trotz Überzahl

Die erste Topchance im Spiel gehörte den Hausherren, dann drehte Straßwalchen auf. David Schörghofer und Maximilian Wintersteller ließen zwei Sitzer liegen, ehe Jasmin Muminovic im Strafraum zu Fall kam – Elfmeter. „Den Strafstoß kann man geben, wird aber nicht von jedem gepfiffen“, gab Chudoba im Gespräch mit SALZBURG24 zu. Sei’s drum, der Gefoulte selbst trat an – und musste gleich zweimal schießen: Den ersten Versuch, der drinnen war, ließ der Unparteiische wiederholen, auch beim zweiten Mal behielt Muminovic die Nerven – 1:0 für Straßwalchen (25.).

Nach dem Seitenwechsel verpassten es Muminovic und Hillebrand zu erhöhen, nach einer Stunde flog Hallwangs Michael Petautschnig wegen einer Notbremse mit Rot vom Feld (60.) – Schörghofer wäre alleine auf das Tor zugelaufen. In Unterzahl zeigten die Hausherren Moral und hatten gar die Topchance auf den Ausgleich. Am Ende jubelte aber Straßwalchen über die ersten drei Punkte der Saison. „Wir haben heute eine tolle Leistung gezeigt, unser einziges Manko war der Abschluss. Ansonsten hätten wir nicht bis zum Schluss zittern müssen“, resümierte Chudoba, der mit seinem Team einen Platz unter den ersten Sechs anpeilt.

Siezenheim: Ecke – Tor!

Nicht nach Wunsch verlief der Saisonauftakt für den UFV Thalgau: Die Elf von Trainer Rene Pessler unterlag zuhause gegen Siezenheim mit 1:2. „Sie waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, das muss man so ehrlich sagen“, berichtete Thalgaus Coach im S24-Gespräch.

Die Gäste erzielten beide Treffer schon vor der Pause. „Beim ersten Gegentor haben wir hoch gepokert und auf Abseits gespielt“, erklärte Pessler die Entstehung des 0:1 (21.), dessen Team dann einen Treffer der Marke Traumtor hinnehmen musste. Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte David Mühlbauer einen Eckball direkt (39.).

Krugfoto David Mühlbacher (re.) traf per direkt verwandelter Ecke (ARCHIVBILD).

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren, die Julias Lang auf 1:2 heranbrachte (57.). „Vielleicht hätten wir mit einem VAR sogar den Ausgleich erzielen können“, spekulierte Pessler, „es gab einige enge Situationen, wo der Schiedsrichter auf Abseits gegen uns entschieden hat.“ Am Ende mussten sich die Flachgauer geschlagen geben. „Leider war unser Sturm heute nur ein laues Lüftchen“, resümierte Thalgaus Coach, der trotz der Niederlage auch Positives aus dem Saisonauftakt mitnahm: „Auf der zweiten Hälfte lässt sich aufbauen, auch körperlich sind wir fit.“

Adnet mit dem letzten Aufgebot

Mit dem allerletzten Aufgebot rang der SK Adnet den TSV Neumarkt mit 1:0 nieder. „Uns haben neun Spieler gefehlt“, berichtete Coach Thomas Schnöll im S24-Gespräch. Mit Horst Nestaval (Kreuzbandriss) und Bernhard Marx (Achillessehnenriss) fallen zwei Leistungsträger lange aus, dazu steht Thomas Reindl (Kreuzband OP und Verdacht auf Knorpelschaden) die komplette Saison nicht zur Verfügung. Zu allem Überfluss mussten die Adneter auch noch Stammkeeper Vlado Grabovica (Zeckenbiss) zum Saisonauftakt in Neumarkt vorgeben.

????Gelungener Saisonauftakt???? Unsere Jungs gewinnen Auswärts gegen den TSV Neumarkt mit 0:1 (0:0) Torschütze: 0:1 Jasin... Gepostet von SK Adnet am Freitag, 6. August 2021

Trotz der großen personellen Sorgen starteten die Tennengauer mit einem Sieg in die neue Saison: „Ich muss vor meiner Mannschaft den Hut ziehen“, erklärte Schnöll nach 90 intensiven Minuten in Neumarkt. „Es war ein Abnützungskampf mit wenigen Chancen, das Spiel war sehr zerfahren.“

Krankenhaus nach Zusammenstoß

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser in die Partie, „da haben wir zwei Gänge höher geschalten, waren griffiger“, fand Adnets Trainer. Folgerichtig schnupperten die Tennengauer an der Führung, zunächst scheitere Jasin Jahic noch per Freistoß, wenig erzielte er – ebenfalls per Freistoß, der noch leicht abgefälscht wurde – das Goldtor für die Schnöll-Elf. Eine große Ausgleichschance der Neumarkter nach ruhendem Ball vereitelte Keeper Philipp Stauder und hielt damit die drei Punkte für die Adneter fest. Mit dem Ergebnis ob der Personalsorgen „absolut zufrieden“ war am Ende auch Coach Thomas Schnöll, der aber „noch viel Luft nach oben“ sah. Und um einen weiteren Spieler zittern muss: Maximilian Grasegger spuckte nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Keeper Blut, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist“, so Schnöll, „ich würde nicht wissen, wo wir noch weitere Spieler auftreiben könnten“.

Rassige Partie in Golling

Sechs Tore, zwei Platzverweise – die Auftaktpartie zwischen Golling und Puch hatte einiges zu bieten. Die Gäste erwischten dabei den deutlich besseren Start: Tobias Suppik und Dejan Radovanovic brachten Puch nach einer guten halben Stunde mit 2:0 in Front. „Wir haben die ersten 20 Minuten leider komplett verschlafen, da war der Gegner einfach präsenter“, resümierte Gollings Coach Christoph Lessacher hinterher.

Kurz vor der Pause brachte Eric Mitterlechner die Hausherren auf 1:2 heran. „Da haben wir bei einem Einwurf etwas gepennt, die Gollinger waren handlungsschneller“, analysierte die Szene Puchs Trainer Bernhard Huber, der aufgrund seines Urlaubes von Co-Trainer Nihat Aslan vertreten wurde. „Wir waren während der Partie aber ständig im Austausch“, erklärte Huber.

Zweimal gibt’s glatt Rot

Nach dem Seitenwechsel erwischten wieder die Gäste den besseren Start, nach einem – für Gollings Trainer fragwürdigen – Handspiel gab es Elfmeter für die Gäste, Michael Pletschacher stellte nach rund einer Stunde auf 1:3. Florian Lienbacher verkürzte wenig später auf 2:3 – dann gab es zweimal Rot. Was war passiert? Puchs Keeper Lukas Neumayr und Gollings Alem Huremovic waren in einem Luftduell aneinandergeraten, der doppelte Platzverweis für Gollings Trainer jedoch eine zu harte Entscheidung: „Beide haben die Situation nicht so tragisch wahrgenommen, haben sich nach dem Spiel auch entschuldigt. Ich glaube, Gelb für beide wäre in der Szene auch okay gewesen.“

In der Schlussviertelstunde glich Markus Auer für Golling zum 3:3 aus, die Hausherren drängten nun auf den Sieg, vergaben einen indirekten Freistoß im Fünfer jedoch und mussten sich so am Ende mit einem Remis begnügen. „Wir hätten uns natürlich mehr erwartet, schlussendlich geht das Unentschieden aber in Ordnung“, resümierte Lessacher. Ähnlich sah es auch Puchs Huber: „Wir sind mit dem Punkt zufrieden, auch wenn das Unentschieden nach dem Spielverlauf bitter ist. Aber das Ergebnis ist für unsere Moral und Einstellung sehr wichtig, darauf lässt sich aufbauen.“

„Beflügelte“ Halleiner überrollen Bürmoos

Kaum besser hätte der Saisonstart für den UFC Hallein verlaufen können. Die Elf von Trainer Eidke Wintersteller verpasste dem SV Bürmoos eine 5:1-Packung. „Von der Höhe des Sieges bin ich selbst überrascht“, gab Halleins Trainer im S24-Gespräch zu. So waren die Gäste zunächst optisch überlegen, hatten mehr vom Spiel. Zu Chancen kamen jedoch die Salinenstädter, die zunächst zweimal die Führung liegenließen, ehe Christopher Mayr per Strafstoß zum 1:0 traf (16.).

FMT-Pictures/T.A. Der UFC Hallein kann über die Tabellenführung jubeln (ARCHIVBILD).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bürmoos die Schlagzahl, das 1:1 durch Nedim Suljic war die Folge. Dann schlug Mayr nach Stanglpass zum zweiten Mal für die Hausherren zu – 2:1. „Die erneute Führung hat uns richtig beflügelt, es hat am Ende alles funktioniert bei uns“, rekapitulierte Wintersteller. Sasa Popovic traf sehenswert per Freistoß zum 3:1, Christoph Siller und abermals Mayr fixierten den 5:1-Endstand. Mit Ex-Salzburg-Star Somen Tchoyi – mittlerweile 38 Jahre alt – wurde in den Schlussminuten zudem ein prominentes Gesicht bei den Halleinern eingewechselt und durfte so den Kantersieg am Feld miterleben.

Eugendorfer Titeljagd "wird kein Selbstläufer"

Titelfavorit Eugendorf – in den letzten beiden annullierten Spielzeiten waren die Flachgauer jeweils auf Platz eins gestanden – musste sich zum Start mit einem 0:0 gegen Altenmarkt begnügen. „Es war das erwartet schwere Spiel“, erklärte Eugendorfs Sportlicher Leiter Marco Wuppinger hinterher. „Altenmarkt hat seine Hausaufgaben gemacht, uns das Spiel machen lassen und immer wieder auf gefährliche Konter gelauert.“

In einer Partie mit vielen Fouls und daraus resultierenden Standards mussten mit Maximilian Gsenger und Marco Thaller gleich zwei Eugendorfer mit Muskelverletzungen vorzeitig vom Platz. Angetrieben von einem bärenstarken Manuel Ramspacher – „für mich der beste Mann auf dem Platz“, so Wuppinger – hatte die Elf von Arsim Deliu dennoch ein Chancenplus. Christof Kopleder, Luca Forthuber und Thomas Niedermüller, dessen Abschluss die Altenmarkter im letzten Moment von der Linie kratzten, vergaben beste Möglichkeiten. Auf der Gegenseite verhinderte nur die Querlatte das 0:1 für die Gäste nach einem Kopfball von Markus Buchacher. „Am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit, Altenmarkt hat sich das Remis auch wirklich verdient“, betonte Wuppinger, der eines noch klarstellen wollte: „Wir nehmen die Favoritenrolle in der Liga gerne an, aber um wieder auf Platz eins zu landen, gehört vieles dazu: Das Selbstvertrauen muss stimmen, man braucht auch einmal das nötige Glück. Daher wird diese Saison für uns sicherlich kein Selbstläufer.“

Salzburger Liga: 1. Runde

UFV Thalgau – UFC Siezenheim 1:2 (0:2)

SV Hallwang – SV Straßwalchen 0:1 (0:1)

TSV Neumarkt – SK Adnet 0:1 (0:0)

SC Golling – FC Puch 3:3 (1:2)

USC Eugendorf – UFC Altenmarkt 0:0

UFC Hallein – SV Bürmoos 5:1 (1:0)

TSU Bramberg – FC Bergheim Corona-bedingt auf 18. August verschoben

(Quelle: SALZBURG24)