Nun ist es fix: Der Salzburger Stier 2024 kennt seine Gruppen. In der Stiegl Brauwelt zogen SFV-Präsident Herbert Hübel und Schiedsrichterin Marina Zechner die Gruppen für die drei verschiedenen Bewerbe. Neben dem Stier der Herren und dem Nachwuchs wird heuer erstmals auch der Stier der Damen ausgetragen.

Titelverteidiger Wals-Grünau bekommt es in der Gruppe A mit Faistenau, Anthering und Großgmain zu tun. Die Hammergruppe dürfte aber die Gruppe H werden, in der Seekirchen auf den SAK 1914 sowie den HSV Wals und Nußdorf trifft. Neuling Croatia Salzburg landete am Freitagabend in Gruppe G und kämpft dort gegen Hallein, Plainfeld und Gastgeber Leopoldskron-Moos um den Aufstieg.

Gruppe A: Wals-Grünau, Faistenau, Anthering, Großgmain

Wals-Grünau, Faistenau, Anthering, Großgmain Gruppe B: Henndorf, Eugendorf, Oberalm, Elsbethen

Henndorf, Eugendorf, Oberalm, Elsbethen Gruppe C: St. Johann, Gneis/ASK_PSV Salzburg, Anif, Berndorf

St. Johann, Gneis/ASK_PSV Salzburg, Anif, Berndorf Gruppe D: Kuchl, Hallwang, SSK 1919, Hof

Kuchl, Hallwang, SSK 1919, Hof Gruppe E: Siezenheim, Straßwalchen, Mattsee, noch offen

Siezenheim, Straßwalchen, Mattsee, noch offen Gruppe F: Golling, ASV Salzburg, Altenmarkt, Köstendorf

Golling, ASV Salzburg, Altenmarkt, Köstendorf Gruppe G: Hallein, Leopoldskron-Moos, Plainfeld, Croatia Salzburg

Hallein, Leopoldskron-Moos, Plainfeld, Croatia Salzburg Gruppe H: Seekirchen, SAK 1914, HSV Wals, Nußdorf

Seekirchen, SAK 1914, HSV Wals, Nußdorf Gruppe I: Grödig, Pfarrwerfen, Bergheim, Puch

Titelverteidiger Wals-Grünau mit erster Kampfansage

Beim amtierenden Stier-Sieger sieht man der Gruppenphase gelassen entgegen. "Wir haben eine interessante Gruppe, die wir so annehmen. Anthering und Faistenau waren immer starke Hallenmannschaften und mit Großgmain spielen wir gegen unsere Nachbarn. Wir sind zufrieden", so Helmut Rottensteiner vom SV Wals-Grünau in einer ersten Reaktion gegenüber SALZBURG24. Das Ziel für den Stier 2024 ist klar. "Wir treten an, um den Stier zu gewinnen. Jeder will dieses Turnier spielen, weil es auch das größte Turnier dieser Art hier in Salzburg ist. Wir freuen uns darauf und nehmen das Turnier sehr ernst", so der Sektionsleiter der Grünauer.

Teilnahme am Salzburger Stier "wertet Frauenfußball auf"

Bei den Damen überwog den ganzen Abend über die Vorfreude, 2024 endlich in einem bis dato reinen Männerturnier mitspielen zu dürfen. "Die Freude steigt schon jetzt bei all unseren Spielerinnen. Wir freuen uns sehr, dass wir Frauen zum ersten Mal dabei sein dürfen. Das wertet den Frauenfußball enorm auf", ist sich die Bürmoos-Kickerin Elisabeth Tischler sicher. Acht Frauenteams werden im Jänner erstmals in das runderneuerte Turnier einsteigen. Bürmoos trifft auf Elsbethen, Bergheim und eine U16-Auswahl des SFV. In der Gruppe B treffen Saalfelden, Eugendorf sowie Tennengau und Hof aufeinander.

Ladies-Hallencup 2024

Gruppe A: Geretsberg/Bürmoos, SFV U16 Auswahl, Bergheim 1b, Elsbethen

Geretsberg/Bürmoos, SFV U16 Auswahl, Bergheim 1b, Elsbethen Gruppe B: Saalfelden, Eugendorf, Tennengau, Hof



Freilich ist neben den Frauen und Herren auch der Nachwuchs wieder fester Bestandteil des Salzburger Stiers. Beim sogenannten Junior-Stier nehmen heuer 20 Juniorenteams teil.





Junior-Stier 2024 (Nachwuchs)

Gruppe A: Puch, Siezenheim, Gneis, Grödig, St. Johann

Puch, Siezenheim, Gneis, Grödig, St. Johann Gruppe B: HSV Wals, Leopoldskron-Moos, Kuchl, Oberalm, Seekirchen

HSV Wals, Leopoldskron-Moos, Kuchl, Oberalm, Seekirchen Gruppe C: Hof, Hallein, Austria Salzburg, Eugendorf (Titelverteidiger), SAK 1914

Hof, Hallein, Austria Salzburg, Eugendorf (Titelverteidiger), SAK 1914 Gruppe D: Wals-Grünau, Bergheim, Seeham, Anif, Kammern



Gespielt wird der Salzburger Stier 2024 von 2. bis 7. Jänner in der Sporthalle Alpenstraße. Wir berichten wie gewohnt von allen Turniertagen LIVE aus der Halle.





