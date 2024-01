Futsal-Bundesliga nach dem Finale des 41. Salzburger Stiers? Inter Kleßheim plante am Sonntag nach dem Finale die zehnte Runde in der Sporthalle Alpenstraße auszutragen. Die Salzburger treffen dabei nämlich auf Schlusslicht Dynamo Triestingal. Nun ist jedoch fix: Die Edeltechniker bekommen keine Mega-Kulisse nach dem Stier-Finale und bleiben in ihrer Heimat, dem Sportzentrum Nord.



Ein möglicher Umzug hätte Julian Feiser, Petrit Nika, Stefan Federer (beide Wals-Grünau), Elvis Ozegovic (Golling) und Co durchaus in die Karten gespielt, hätten die "Edelzangler" bei einer möglichen Teilnahme am Finaltag danach noch bei der Futsal-Bundesliga auf der zweiten Hochzeiten aufgeigen und den aufstrebenden Futsal-Sport vor rund 1.000 Zuschauer:innen ins Rampenlicht stellen können.

Futsaler haben Salzburger Stier 2025 im Blick

Am Ende reichte es jedoch nicht für die Pläne der Hallen-Asse: "Heuer ist es einfach zu kurzfristig. Wir und der Gegner sind uns einig, dass es zu kompliziert gewesen wäre", bestätigte Ruprecht am Freitag die geplatzten Futsal-Träume gegenüber S24. Der Inter-Kicker ist jedoch zuversichtlich, was die Draufgabe beim Salzburger Stier im kommenden Jahr betrifft. "Da werden wir schnellstmöglich mit dem Veranstalter sprechen."

Logistische Baustelle nach Endspiel

Die Idee für die Verlegung kam laut Organisator Thomas Selner von den Verantwortlichen des Salzburger Stiers. "Wir unterstützen sie und ich habe den Wunsch bereits bei den Zuständigen der Sporthalle Alpenstraße deponiert", erklärte Stier-Organisator Thomas Selner am Donnerstag gegenüber SALZBURG24. Auch Christopher Ruprecht war von der Idee begeistert und kommunizierte umgehend mit dem ÖFB.

