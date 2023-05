Ambitioniert startet Austria Salzburg am Dienstag (18.00 Uhr) in das Halbfinale gegen den UFC Hallein: Denn dass man in Salzburg-Maxglan den Cup gewinnen möchte, ist beim Tabellenführer des oberen Playoffs der Regionalliga Salzburg kein Geheimnis.

Hallein-Obmann David König: "Werden kratzen und beißen"

Dass die Austrianer am Dienstag als Favorit gelten, ist nicht nur bei den Städtern, sondern auch bei den Tennengauern klar. "Wir werden kratzen und beißen und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. In 90 Minuten Fußball ist immer alles möglich", gab sich UFC-Obmann David König auf S24-Nachfrage kämpferisch. Ein eventueller Einzug ins Finale wäre für die Salinenstädter seit Bestehen des UFCs der größte Cup-Erfolg der Vereinsgeschichte.

Austria Salzburg schielt auf Cup-Titel

"Für uns ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir wollen in das Finale und den Cup unbedingt gewinnen", sagte SVAS-Coach Christian Schaider am Montag im Gespräch mit SALZBURG24. Der 7:0-Kantersieg vor wenigen Wochen in der Liga in der Salinenstadt spielt dabei in den violetten Gedanken keine große Rolle mehr. "Auch wenn wir zuletzt klar gewonnen haben, unterschätzen wir die Halleiner keineswegs. Wir haben den UFC in den letzten Spielen gut beobachtet und deren Form spricht für sich", warnte Schaider, für den der Landescup ohnehin seine eigenen Gesetze schreibe.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Salzburgligist Thalgau und Titelverteidiger Kuchl gegenüber. Die Thalgauer eliminierten zuletzt die Cup-Träume des SV Seekirchen in aller Deutlichkeit und schossen den Regionalligisten klar mit 5:0 vom Platz. Ein Grund mehr, den Außenseiter nicht zu unterschätzen. "Es wird ein sehr schweres Match für uns. Wir nehmen die Thalgauer definitiv ernst. Denn wer im Halbfinale steht und grundsätzlich auch auf Aufstiegskurs wäre, der ist mehr als nur gut", so Kuchls Thomas Hofer über die Aufgabe beim Salzburgligisten.

Thomas Hofer: "Wollen den Titel verteidigen"

Die Marschroute im Tennengau ist ebenso wie bei der Salzburger Austria klar: Der Titel soll es werden. "Als Titelverteidiger hat der Cup natürlich einen hohen Stellenwert für uns. Aber auch die Thalgauer wollen ins Finale und am Ende triumphieren", sagte Hofer auf S24-Nachfrage und egalisierte in der Folge die Rolle des Favoriten. "Dass man als höherklassiger Verein automatisch favorisiert wird, ist klar, stört uns aber nicht. Wir gehen in die Partie genau so, wie in jede andere auch", wurde der SVK-Cheftrainer deutlich.

Bei den Thalgauern nimmt man indes die Rolle des Underdogs gerne an. "Natürlich ist es so, dass wir nichts zu verlieren haben und uns im psychologischen Vorteil befinden", verriet Thalgau-Trainer Christoph Gruber, der die Meisterschaft in der Salzburger Liga dennoch favorisiere. "Die Liga hat für uns Vorrang, die Spiele im Cup sind reiner Bonus", so Gruber, der dennoch auf eine weitere Überraschung mit seiner Crew hoffe.

SFV-Landescup: Halbfinale

Austria Salzburg - UFC Hallein (03.05, 18.00 Uhr)

UFV Thalgau - SV Kuchl (03.05, 18.00 Uhr)

