So steht's um die Zukunft der Regionalliga-Trainer

Die Vertragsverhandlungen in der Regionalliga Salzburg laufen auf Hochtouren. Schon zwei Klubs haben sich in den letzten Tagen auf der Trainerposition bereits festgelegt und richtungsweisende Entscheidungen getroffen.

SAK 1914 und Hallein setzen auf neue Trainer

Was bereits feststeht, ist, dass SAK 1914-Coach Roman Wallner und Halleins Eidke Wintersteller nach dieser Saison einen Schlussstrich ziehen: Während Roman Wallner sich neu orientiert, entschieden sich auch die Verantwortlichen des UFC für neue Wege und trennen sich von Eidke Wintersteller. Mit Christoph Lessacher und Philip Buck folgen ab Sommer zwei Gollinger und sollen, so erhofft es sich zumindest die sportliche Leitung, in der Salinenstadt für frischen Wind sorgen.





FMT-Pictures - TA Für UFC-Coach Eidke Wintersteller war die 0:7-Abfuhr gegen Austria sein letzter Einsatz im grünen Sweatshirt. Ex-Kuchl und Golling-Coach übernehmen Regionalligist Hallein Der UFC Hallein und Cheftrainer Eidke Wintersteller beenden im Sommer die Zusammenarbeit. Als Nachfoler docken zwei ehemalige Regionalliga-Trainer an.

Hofer bleibt Kuchls Cheftrainer

Bei den weiteren Regionalligisten aus dem Tennengau stehen die Zeichen indes auf Verlängerung. Während Gollings Johannes Schützinger bereits einige Angebote aus der Salzburger Liga abwehrte und beim Aufsteiger bleiben möchte, ist sich Kuchls Thomas Hofer mehr als sicher. "Ich verlängere beim SVK um eine weitere Saison", so der 53-Jährige auf S24-Nachfrage. Auch Ernst Lottermoser, der den TSV St. Johann trainiert, bleibt 2023/2024 Cheftrainer im Pongau.

Christian Schaider steht bei Austria Salzburg nicht zur Diskussion

Im Flachgau sorgte man bislang lediglich in Anif und Grödig für Klarheit, setzt der USK auch in der kommenden Saison auf das Trainerteam Markus Huber und dessen Co Francesco Parrillo, während Arsim Deliu in Grödig ein Arbeitspapier auf unbestimmte Zeit genießt. "Es gibt keine festgeschriebene Dauer", sagte Deliu, der mit seinen Grödigern ab dem Wochenende im unteren Playoff der Regionalliga Salzburg um Punkte kämpft. In Seekirchen und Wals-Grünau sei indes noch nichts in trockenen Tüchern. Während Grünaus Bernhard Kletzl bereits von vielversprechenden Gesprächen berichtete, seien solche am Wallersee nach S24-Informationen erst geplant.



So viel Vertrauen wie Arsim Deliu genießt auch Christian Schaider, der bereits seit 2017 bei der Salzburger Austria als Chefcoach fungiert und das, so ist es zumindest vertraglich verankert, auch bis 2024 bleiben wird. "Was danach passiert, kann ich nicht sagen", so Schaider, der mit seiner Viola im oberen Playoff noch um die Westliga buhlt.

Andreas Fötschl räumt Gerüchte aus der Welt

Und wie sieht es bei den beiden Westliga-Klubs aus? Hier konnte man zumindest bei Meister Bischofshofen Unklarheiten beiseiteschieben. Denn trotz laufenden Vertrages gab es zuletzt immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang von Andreas Fötschl. "Wir saßen nach Ostern zusammen und haben uns ausgesprochen. Somit steht fest, dass ich in Bischofshofen bleibe und meinen Vertrag erfüllen möchte", räumte der 49-Jährige sämtliche Gerüchte aus der Welt.

Viele Fragezeichen gibt es hingegen noch am Steinernen Meer, wo sich die Verantwortlichen und Pinzgau-Coach Markus Fürstaller weiterhin viel Zeit lassen. "Ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht", so der 47-Jährige, der seit Herbst das Ruder im Pinzgau schwingt und sich am letzten Spieltag des Grunddurchgangs überraschend doch noch das fixe Westliga-Ticket mit seiner Crew ergatterte. Seitens der Vereinsführung sei man allerdings nicht abgeneigt, mit Fürstaller auch 2023/2024 in der Regionalliga West anzugreifen.

Salzburger schlagen erstmals im Ländle auf

Am anstehenden Wochenende geht die Regionalliga West in die zweite Runde. Salzburgs Vertreter sind dabei in Vorarlberg gefordert, wenn Saalfelden in Bregenz und Bischofshofen in Hohenems gefordert sind. Nach der Oster-Pause rollt auch in den Regionalliga-Playoffs wieder die Kugel. Trotz Punkteteilung startet Austria Salzburg mit fünf Punkten Vorsprung auf Wals-Grünau als Topfavorit in das obere Playoff.

Regionalliga West: 2. Runde

SW Bregenz - FC Pinzgau Saalfelden (Sa, 16.00 Uhr)

Vfb Hohenems - Bischofshofen (Sa, 17.00 Uhr)

SVG Reichenau - FC Kufstein (So, 10.30 Uhr)

Regionalliga Salzburg, oberes Playoff: 1. Runde

TSV St. Johann - SV Wals-Grünau (Fr, 19.00 Uhr)

Austria Salzburg - SV Seekirchen (Sa, 16.00 Uhr)

Regionalliga Salzburg, unteres Playoff: 1. Runde

UFC Hallein - SAK 1914 (Fr, 19.00 Uhr)

USK Anif - SC Golling (Sa, 16.00 Uhr)

(Quelle: SALZBURG24)