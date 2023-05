Thalgaus Siegeszug in Salzburger Liga endet gegen Neumarkt

Nach in der Liga acht Spielen ohne Niederlage musste sich der UFV Thalgau am Wochenende zur Abwechslung mal wieder geschlagen geben. Gegen den TSV Neumarkt setzte es mit einem 2:3 vor heimischer Kulisse die erste Niederlage seit 29. Oktober 2022. Damals unterlagen die Thalgauer dem FC Puch mit 0:2. Mit Blick auf die Tabelle bleiben die Thalgauer allerdings weiterhin auf Platz eins.

Doppelschlag bringt Tabellenführer ins Wanken

Gegen die Neumarkter taten sich die Flachgauer besonders in Halbzeit eins schwer, machten sich die müden Beine aus dem Cup-Fight gegen den SV Kuchl dann doch mehr bemerkbar, als gedacht. "Der Mannschaft hat da schon einiges gefehlt und auch die Momente, damit wir ein gutes Spiel machen, waren nicht da", resümierte Thalgau-Coach Christoph Gruber die zwei schnellen Gegentore in der ersten Halbzeit, als Christian Brandl (20./27.) per Doppelschlag auf 2:0 für Neumarkt stellte.

Thalgau im Aluminum-Pech

Die Hausherren setzten den Kopf allerdings nicht in den Sand und hatten mit Franz Mrkonjic einen Spieler in ihren Reihen, der sich derzeit in bester Verfassung zeigt. Denn der Stürmer verwandelte in der 70. Minute vom Punkt zum 1:2 und legte nur wenig später oer Freistoß nach - 2:2 (75.). "Die Moral unserer Mannschaft war überragend. Wir hatten am Ende sogar die Chance, in Führung zu gehen", lobte Gruber seine Crew, die insgesamt dreimal das Aluminium anvisierte und für den fahrlässigen Umgang mit den Topchancen hart bestraft wurde. Denn die Gäste fixierten den Dreier beim Leader durch Drazen Veselinovic (81.), der den 3:2-Endstand markierte.

Thalgau-Coach Gruber: "Partien im Cup hat man gespürt"

"Wegen der Meisterschaft verspüren wir keinerlei Druck, da wir unser Minimalziel mit dem Verbleib in der Salzburger Liga bereits in der Tasche haben", so Thalgaus Übungsleiter Gruber, der den Grund für die Niederlage schnell parat hatte. "Ich sehe die Niederlage eher deshalb, weil wir zuletzt viele Spiele absolviert hatte. Besonders die Partien im Cup hat man gespürt. Die Mannschaft ist gut drauf und wir schauen von Spiel zu Spiel".

Puch-Pleite bei Jukics Spielertrainer-Debüt

Ebenfalls eine Heimschlappe musste der FC Puch hinnehmen, der unter der Woche mit einem Trainerwechsel und einer Übergangslösung der besonderen Art für Schlagzeilen sorgte. "Er überrascht uns extrem. Er macht das noch viel besser, als wir uns das vorgestellt haben. Momentan sieht es so aus, als hätten wir in ihm ein echtes Trainertalent geweckt", schmunzelte Puchs Präsident Christian Schwaiger am Sonntag nach dem 2:4 gegen den SV Bürmoos über die Installation von Stürmer Mersudin Jukic zum Spielertrainer.

Schwaiger: "Das habe ich in der Form in Puch noch nie gesehen"

Besonders freute den Präsidenten der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. "Wenn man sieht, wie viel Lust die Mannschaft im Training gezeigt hatte, dann ist das schon beeindruckend. In der Form habe ich das in Puck noch nie erlebt", freute sich der Präsident über den Ruck, der nach dem Trainerwechsel durch die Mannschaft ging. Lust sollte der FCP in den kommenden Wochen ohnehin haben, droht in der Liga das Verpassen der Salzburger Liga 2023/2024. Denn mit 32 Punkten am Konto geht man mittlerweile fast am Strich und ist nur mehr drei Punkte vor dem rangneunten Adnet. Ein Ausrutscher kommende Woche in Altenmarkt ist somit nahezu verboten.

Brambergs Siegeszug in Salzburger Liga hält an

Seitdem die Bramberger Stoyan Uzunov in Dominik Entacher tauschten, verloren die Pinzgauer in der Salzburger Liga keine Partie mehr. Die Serie des neuen Cheftrainers, der nur als Übergangslösung gilt, hielt auch am Wochenende an, als Taner Yildirim (64.), Daniel Wechselberger (88.) und schlussendlich Luca Ronacher (90.+3) einen 0:1-Rückstand zur Pause in einen 3:1-Sieg verwandelten und die Bramberger in der Tabelle auf Rang fünf klettern ließen. Kommenden Samstag ist die TSU dann bei den formstarken Neumarktern gefordert.

Schwarzach stolpert über ASV Salzburg

Zu-Null-Siege feierten am Wochenende Adnet in Hallwang, Straßwalchen gegen Altenmarkt und Eugendorf daheim gegen Siezenheim, die schon am Donnerstag auf Tabellenführer Thalgau treffen. Schwarzach stolperte hingegen gegen Hinterbänkler ASV Salzburg und kassierte dabei nach der 1:0-Führung durch Fabio Amering (66.) erst spät den Ausgleich, als Kubilay Öztürk (87.) drei Minuten vor dem regulären Ende zum 1:1 anschrieb. Die Schwarzacher bleiben damit Achter in der Salzburger Liga und müssen kommende Woche zum SV Bürmoos.

Salzburger Liga, 21. Runde

FC Puch - SV Bürmoos 2:4 (2:1)

2:4 (2:1) SV Schwarzach - ASV Salzburg 1:1 (0:0)

USC Eugendorf - UFC Siezenheim 2:0 (1:0)

- UFC Siezenheim 2:0 (1:0) SV Straßwalchen - UFC Altenmarkt 1:0 (1:0)

- UFC Altenmarkt 1:0 (1:0) TSU Bramberg - FC Bergheim 3:1 (0:1)

- FC Bergheim 3:1 (0:1) UFC Hallwang - SK Adnet 0:1 (0:0)

0:1 (0:0) UFV Thalgau - TSV Neumarkt 2:3 (0:2)

(Quelle: SALZBURG24)