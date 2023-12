Wenn sich die Sporthalle Alpenstraße von 2. bis 7. Jänner in ein Salzburger Fußball-Mekka verwandelt, ist mit Croatia Salzburg auch ein Stier-Neuling am Parkett. Der von einer kroatischen Gemeinde gegründete Verein aus der 2. Klasse Nord kämpft in der Gruppe G gegen Plainfeld, Gastgeber Leopoldskron-Moos und Salzburgligist Hallein um den Aufstieg. Vor dem Hallenklassiker plagen den Unterhausverein allerdings große Personalsorgen.

Croatia-Boss Tadic glaubt bei Salzburger Stier an Überraschung

Wer hätte das gedacht, dass es sich bei Croatia Salzburg einmal auszahlt, 50 Spieler im Kader zu haben. Da über Weihnachten und Silvester zahlreiche Spieler im Heimaturlaub verweilen, fehlen Croatia Salzburg beim Salzburger Stier nicht weniger als 27 Spieler. Während diese Anzahl an Ausfällen bei anderen Vereinen zu einer Absage führen würde, greift der UFC Croatia einfach auf seinen breiten Kader zurück. "Wenn so viele Spieler absagen, glauben wir, dass wir eigentlich nur überraschen können", sagte Klub-Boss Bozo Tadic am Mittwoch im Gespräch mit SALZBURG24. Konkrete Ziele haben sich die Salzburger beim Stier laut Tadic indes nicht gesetzt.





Aufgrund der zahlreichen Absagen schicken die Kroaten viele junge Spieler aus der zweiten Mannschaft auf das Parkett. Sehr zur Freude von Reserve-Co-Trainer Haris Borozni. "Wir haben viele gute junge Spieler, die die große Lücke füllen werden und sich auf das Turnier freuen, das in Salzburg eine lange Tradition hat."

Keine große Fanaktion der Croatia-Anhänger erwartet

Wer die ersten Auftritte von Croatia Salzburg in der heimischen Unterliga verfolgt hat, weiß, wie viel Potenzial in diesem Verein steckt. Doch während im Schnitt rund 200 Fans zu den Unterhaus-Heimspielen des UFC pilgern und den PSV-Sportplatz in ein Volksfest verwandeln, tritt der Sektionsleiter auf die Euphoriebremse, was die Unterstützung von den Rängen angeht. "Viele unserer Fans sind auch im Urlaub. Am Ende steht der Besuch der Familie in der Heimat eben über allem. Wir werden aber in unseren sozialen Netzwerken ordentlich Werbung für das Turnier machen", versicherte Tadic.

Die eine oder andere Fahne wird also den Weg in die Sporthalle an der Alpenstraße finden, sind sich die Verantwortlichen sicher. Den Salzburger Stier 2024 gibt es ab 2. Jänner wie gewohnt im SALZBURG24-LIVETICKER.

