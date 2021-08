Der UFC Hallein begeistert derzeit mit Kantersiegen und führt die Salzburger Liga nach drei Spieltagen an.

Hallein surft auf Erfolgswelle

5:1 gegen Bürmoos, 5:3 in Hallwang und am Freitag der 4:1-Sieg gegen Ex-Verfolger Straßwalchen: Bei den Salinenstädter läuft es derzeit wie am Schnürchen. Die Crew von Eidke Wintersteller eilt von Erfolg zu Erfolg und überrascht Woche für Woche mit überzeugenden Siegen.

Krugfoto Davis Reichinger erzielte Halleins 1:0-Führung und bereitete einen Treffer mustergültig vor. Hallein marschiert weiter vorne weg Der UFC Hallein dominiert die Salzburger Liga weiterhin nach Belieben. Auch Verfolger Straßwalchen wurde mit einem Kantersieg überrannt. Wir haben die Video-Highlights für euch (siehe oben).

Beim Klub, der vor einem Jahr aus Union und dem FC nach einer Fusion UFC Hallein heißt, ist eine Euphorie zu spüren. Wäre da nicht die 88. Spielminute gegen Straßwalchen. Beim Stand von 3:0 sprintete Angreifer Mayr einem Gegenspieler nach und verhinderte mit einem Foulspiel einen Angriff der Gäste. Bitter: Beim Zweikampf bekam der 28-Jährige einen Schlag auf das linke Knie und musste das Feld mit einem schmerzverzerrten Gesicht und Tränen in den Augen verlassen.

Mayr erleidet Kreuzbandriss

Am Samstagabend erhielt der Vollblutstürmer zum Überdruss noch die bittere Nachricht: Kreuzbandriss. "Jetzt wo es rennt, war klar, dass was kommt", ärgerte sich der siebenfache Torschütze im Gespräch mit SALZBURG24. Ein mickriger Treffer fehlt dem Stürmer auf seine Bestmarke in seiner vierten Spielzeit in Hallein.

Vom OP-Tisch auf Sportplatz und zur Hochzeit

Für Mayr, der in 358 Berwerbsspielen 170 Mal ins Schwarze traf, ist es bereits die zweite schwere Verletzung. 2015 bremste ihn ebenso ein Kreuzbandriss – jedoch am anderen Knie – aus. An ein Karriereende verschwendet der Ex-Profi, der statistisch gesehen in jedem zweiten Spiel trifft, allerdings keinen Gedanken. "In der Rückrunde bin ich wieder zurück", erklärte Mayr. Zunächst steht allerdings am Dienstag die Operation an. Sein Arzt Peter Lechenauer wird dem 28-Jährigen ein Leichenband einsetzen.

Adi Aschauer Hallein-Kapitän Christopher Mayr hält nach drei Spielen bei sieben Volltreffern.

Wenn sein Team am Freitag auf Thalgau trifft, will der Kapitän live vor Ort als Daumendrücker fungieren. Einen Tag vor der Hochzeit von Keeper Josef Stadlbauer wollen die Tennengauer den Platz an der Sonne verteidigen. "Für ihn persönlich tut es mir extrem leid. Er hat eine Traum-Form – uns als Mannschaft tut es brutal weh, denn er ist nicht eins zu eins zu ersetzen", erklärte Wintersteller gegenüber S24.

Salzburger Liga: Ergebnisse der 3. Runde

UFV Thalgau : UFC SV Hallwang 4:0 (1:0)

: UFC SV Hallwang 4:0 (1:0) UFC Hallein : SV Straßwalchen 4:1 (1:0)

: SV Straßwalchen 4:1 (1:0) TSV Neumarkt : FC Puch 4:1 (4:0)

: FC Puch 4:1 (4:0) USC Eugendorf : FC Bergheim 4:1 (2:0)

: FC Bergheim 4:1 (2:0) SC Golling : SV Bürmoos 2:2 (2:1)

UFC Altenmarkt : SK Adnet 2:4 (0:2)

2:4 (0:2) TSU Bramberg : UFC Siezenheim, Sonntag 17 Uhr

