Wilde Trainer-Gerüchte rund um Anifs Derbysieg gegen Grödig

Hart umkämpft gestaltete sich der Samstag im unteren Playoff der Regionalliga Salzburg. Während Hallein in Golling knapp gewann, hatte auch Anif gegen Schlusslicht Grödig viel zu tun.

Anif dreht Rückstand gegen Grödig

Der USK Anif sicherte sich im Heim-Derby gegen Grödig drei Punkte. Nachdem die Grödiger früh per Elfmeter durch Mario Lurzer (2.) mit 1:0 in Führung gehen konnten, war es Anifs Daniel Leitz (18.), der nach etwas mehr als einer Viertelstunde den Ausgleich besorgte. Nach dem Seitenwechsel jubelten nur mehr die Hausherren, die sich dank der Treffer von Florian Falkner (72.) und Max Danner (90.) einen insgesamt verdienten 3:1-Heimsieg einheimsten und sich die damit verbundene Tabellenführung des unteren Playoffs krallten.

Markus Huber: "Haben verdient gewonnen"

Zwar mussten die Anifer gegen Grödig lange für den Heimsieg kämpfen, zeigten aber über den kompletten Spielverlauf eine mehr als engagierte Leistung. "Wir waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaft und konnten, wie so oft, unsere Chancen nicht nutzen. Am Ende haben wir verdient gewonnen", so Anif-Coach Markus Huber.

Plant Anif einen Trainerwechsel?

Apropos Anif-Coach: Um die Position des Cheftrainers wurde es unter der Woche vermehrt unruhig, machte ein Treffen zwischen Obmann Norbert Schnöll und Ex-Grödig-Coach Thomas Schnöll die Runde. "Ich weiß nichts von einem Treffen und das wurde mir auch so mitgeteilt. Ebenso wurde uns bestätigt, dass ich und mein Trainerteam in der kommenden Saison in Anif das Training leiten werden", sagte Markus Huber am Samstag nach dem Erfolg gegen Grödig.

Unter der Woche bestätigte jedoch Obmann Norbert Schnöll auf S24-Anfrage, dass es das Treffen mit Thomas Schnöll durchaus gab. "Wenn so ein Trainer auf dem Markt ist, ist doch klar, dass man sich mit ihm unterhält. Allerdings haben die Gespräche nicht automatisch mit einer möglicherweise künftigen Zusammenarbeit zu tun". S24-Informationen zufolge soll es in den letzten Wochen allerdings nicht nur bei einem dieser Treffen geblieben sein, was der Anif-Obmann am Samstagabend aber vehement dementierte. "Das ist eine absolute Lüge", schimpfte Norbert Schnöll über die angeblichen Unwahrheiten, die in das Umfeld des USK Anif getragen werden.

SALZBURG24/Andonov Auf diesem Acker sicherte sich der UFC Hallein drei Punkte im kleinen Tennengau-Derby.

Hallein jubelt auf Acker von Golling

Im Tennengau-Derby schnappte sich der UFC Hallein einen knappen 2:1-Sieg beim SC Golling. Nach Halleins früher Führung durch Dragisa Crnogorcevic (7.) glichen die Hausherren in einer echten Schlammschlacht auf schwierigsten Bedingungen durch Eric Mitterlechner (9.) vom Punkt zum 1:1 aus. Für die Entscheidung sorgten die Gäste noch in Halbzeit eins, als Michael Neureiter (23.), der im Sommer Hallein in Richtung Anif verlassen könnte, aus einer Standardsituation den 2:1-Endstand markierte. "Hallein war wesentlich aggressiver und wollte den Sieg mehr als wir", sagte Golling-Coach Johannes Schützinger nach der Pleite gegen die Salinenstädter auf S24-Nachfrage. Die Halleiner sammelten mit dem Sieg im Gepäck jede Menge Selbstvertrauen für den Cup-Schlager am Dienstag (18.00 Uhr) bei Austria Salzburg.

Crnogorcevic-Trio verlässt Hallein

Für Dragisa, Ljubisa und Zeljko Crnogorcevic gibt es beim UFC Hallein keine Zukunft mehr, verzichtet der UFC auf Vertragsverlängerungen mit den drei Brüdern. Dem Salzburger Unterhaus bleibt das Trio jedoch erhalten, strecken mit Golling und Adnet bereits zwei Klubs ihre Fühler nach den Bosniern aus.

Kuksenko-Doppelpack beschert Bischofshofen ersten Sieg im Westen

In der Regionalliga West gab es für Bischofshofen am Samstag den ersten Sieg. Durch einen Doppelpack von Bogdan Kuksenko (53./66.) gewannen die Pongauer gegen Bregenz mit 2:0 und sorgten damit für einen zufriedenen Cheftrainer Andreas Fötschl. "Ein Lob an meine Mannschaft, die sich heute sehr reif gezeigt hat. Wir haben absolut verdient gewonnen und das macht mich sehr, sehr stolz", so Fötschl im Interview mit SALZBURG24. Weil es für Saalfelden daheim gegen Reichenau nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte, tauschten die beiden Salzburger Vertreter Plätze. Während die Pinzgauer nun auf Rang fünf weilen, zog der BSK vor auf die Vier.

St. Johann jubelt in Unterzahl

Im oberen Playoff schnappte sich der TSV St. Johann am Freitagabend einen knappen 2:1-Sieg gegen Kuchl. Die Tennegauer hielten im Pongau lange mit und glichen, nachdem Sandro Djuric in der 41. Minute das 1:0 für den TSV erzielte, nach etwas mehr als einer Stunde durch Daniel Temel (65.) aus. Trotz des Platzverweises für Kadir Özkan gelang es den Kuchlern nicht, den Siegtreffer nachzulegen. Im Gegenteil: Denn in einer hitzigen Schlussphase waren es dann doch die Gastgeber, die sich über drei Punkte freuten, als Manuel Waltl (89.) kurz vor Schluss das 2:1 erzielte und zum Jubeln abdrehte.

Zum Abschluss der Runde kicken am Sonntag dann noch der SV Wals-Grünau und Krisenklub Seekirchen, die seit Oktober auf einen Sieg in der Liga warten, um Punkte.

Regionalliga West:

FC Pinzgau Saalfelden - SVG Reichenau 1:1 (0:1)

Bischofshofen - SW Bregenz 2:0 (0:0)

Regionalliga Salzburg, oberes Playoff:

TSV St. Johann - SV Kuchl 2:1 (1:0)

SV Wals-Grünau - SV Seekirchen (30.04.23, 11.00 Uhr)

Regionalliga Salzburg, unteres Playoff:

SC Golling - UFC Hallein 1:2 (1:2)

USK Anif - SV Grödig 3:1 (1:1)

(Quelle: SALZBURG24)