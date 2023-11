Und plötzlich kämpft die ganze Gruppe ums Weiterkommen: Weil Real Sociedad gegen Benfica Lissabon (2:1) gewann und sich die Jung-Bullen des FC Red Bull Salzburg mit Inter Mailand die Punkte teilten, ist die Gruppe D offener denn je.

Salzburg bleibt nach dem 1:1 gegen Inter Mailand Tabellenführer, muss aber in wenigen Wochen in San Sebastian unbedingt punkten.

Lieferings Sadeqi-Führung hält nicht lange

Nach einer ereignisarmen und torlosen ersten Halbzeit gingen die Jung-Bullen in der zweiten Halbzeit durch Mohammad Sadeqi (76.) mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später glich Inter durch Thomas Berenbruch (81.) aus und läutete damit eine hitzige Schlussphase ein. Für einen Sieg reichte es aber auf beiden Seiten nicht mehr. Auch weil den Salzburgern am Ende etwas die Puste ausging.

Für Onur Cinel intensive Wochen spürbar

"Wir hatten zuletzt intensive Wochen und das hat man auch gesehen. Der ein oder andere Spieler hat heute richtig gepumpt am Ende", sagte Cheftrainer Onur Cinel, der mit dem FC Liefering in der 2. Liga um die Klasse kämpft. Die Gruppe rutscht durch die Ergebnisse am vierten Spieltag immer enger zusammen. Ein Stolpern bei Real Sociedad würde ein Herzschlagfinale daheim gegen Benfica Lissabon (12. Dezember) einläuten. "Es war von Anfang an klar, dass es sehr eng wird in dieser Gruppe. Dass wir nach vier Runden so gut da stehen, freut uns weiterhin sehr". Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Salzburger in der laufenden Youth League noch ungeschlagen.

Ehe es für die jungen Salzburger in der Youth League bei Real Sociedad weiter geht, stehen in der 2. Liga für den FC Liefering richtungsweisende Partien auf dem Programm. Am Sonntag (12.30 Uhr) kämpfen die Mozartstädter gegen Kapfenberg um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

