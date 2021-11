In einer turbulenten Anfangsphase wurde es gleich in den ersten Minuten hitzig. Die Jung-Bullen erwischten in Wolfsburg den besseren Start und gingen früh in Front.

Pongauer schießt Salzburg nach vorne

Kapitän Lukas Wallner schloss einen Eckball von Samuel Major nach einem gescheiterten Klärungsversuch der Deutschen souverän zur 1:0-Führung ab. Der in St. Johann und in der Bullen-Akademie ausgebildete 18-Jährige versenkte die Kugel mit einem Linksschuss trocken ins rechte Eck.

Die Jung-Bullen legen erneut vor. Lukas Wallner (8.) köpft bereits früh zur 1:0-Führung ein. #YouthLeague #WOBSAL pic.twitter.com/Gd9nmZBfkM — Aleksandar Andonov (@aleksandonov15) November 2, 2021

Bitter: Bei den Bullen mussten Justin Omoregie und Federico Crescenti nach elf bzw. 15 Minuten verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

Weltmeister-Sohn verletzt raus

Die Partie wurde mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer ruppiger. Wolfsburg legte viel Wert auf Zweikampfstärke und versuchte so zurück ins Spiel zu kommen. In Minute 22 wurde es dann bitter: Lucien Littbarski verletzte sich bei einem Zweikampf mit Tolgahan Sahin wohl an der Schulter. Sein Vater Pierre Littbarski, Weltmeister mit Deutschland 1990, faltete auf der Tribüne die Hände zusammen und verließ daraufhin den VIP-Bereich.

Wolfsburg gleicht in Unterzahl aus

Die harte Gangart der Deutschen setzte sich auch in Halbzeit zwei fort. Philipp Heller (47.) stieg jedoch einmal zu hart rein und wurde vom Schiedsrichter mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen. Salzburg verlor daraufhin etwas den Faden und kam in Bedrängnis.

Benjamin Böckele leistete sich nach einem Eckball einen Fehlpass und verlor in Minute 54 den darauffolgenden Zweikampf mit Sean Busch, der zum 1:1 ausglich.

Hochkaräter landet an Stange

Mit einem Mann mehr auf dem Feld wurden die Österreicher wieder druckvoller. Der stark aufspielende Luka Reischl aus Schwarzach bediente Elias Havel, der allen davon sprintete und mit einem Rechtsschuss nur am Aluminium scheiterte.

Baidoo trifft zum Salzburger Sieg

Es dauerte bis zur letzten Minute, bis die Salzburger den 2:1-Triumph bejubeln konnten. Samson Baidoo schloss einen Konter mustergültig ab. Somit halten die Jung-Bullen nach vier Runden bei neun Zählern und führen die Gruppe G an. “Wir haben jetzt zwei Matchbälle. Kompliment an die Mannschaft, das war eine Willensleistung. Das Gefühl nach dem 2:1-Treffer war überragend”, freute sich Coach René Aufhauser.

(Quelle: SALZBURG24)