Zum 16. Mal fanden die Silberpfeil Amadeus Horse Indoors von Donnerstag bis Sonntag in der Salzburgarena und dem Messezentrum in der Landeshauptstadt statt. Nach zweijähriger Pause übernahm erstmals ein neues Organisationsteam. Mit dabei waren heuer 600 Pferde, 380 Reiter:innen und über 100 Messe-Aussteller:innen, heißt es in einer Bilanz. An den vier Tagen zog es laut Veranstalter 30.000 Pferde-Fans zum Event. Ausgetragen wurden 50 Pferdesport-Bewerbe in fünf Sparten. Hinzu kamen drei Shows und Shopping-Möglichkeiten auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände.

Diana Porsche wird Dritte und Fünfte

Erfolgreich gingen die Horse Indoors für Salzburgs Reiterinnen und Reiter zu Ende. Insgesamt konnte die Salzburger Equipe 17 Siege und Platzierungen verbuchen, heißt es in der Presseaussendung. Im Dressurviereck gab Diana Porsche vom URC Elixhausen ihr Bestes, um das Heimpublikum zu begeistern. Sie konnte mit ihren Pferden Dahoud und Douglas sowohl im 4-Sterne-Grand Prix Special, als auch in der CDI4* Musikkür überzeugen und belegte die Plätze 3 und 5.

Lokalmatador und Töchter erfolgreich

In der Springprüfung CSI3* über 145 Zentimeter belegte Lokalmatador Christian Juza vom Reitsportclub Lamprechtshausen mit Lord Beckham den zwölften Rang. Seine beiden Töchter – die 15-jährige Raphaela und die 18-jährige Antonia Weixelbraun – traten in die Fußstapfen ihres Vaters. Die beiden sammelten insgesamt fünf Platzierungsschleifen in der internationalen Amateur Tour bis 140 Zentimeter.

Lisa-Marie Arvai siegt in Big Amateur Tour

Ein Sieg und gleich drei Top-Ten-Platzierungen gingen an die 17-jährige Lisa-Marie Arvai vom URC Elixhausen in der Big Amateur Tour (135 bis 140 Zentimeter) mit ihren Pferden Chakilly und Dolittle Volante. Den URC Brötzner-Kopeindlgut vertraten Karin Brötzner und Lukas Schweinberger mit drei Platzierungen in der internationalen Amateurtour.

Für den 23-jährigen Felix Katzlberger und seinen 20-jährigen Bruder Max vom Union Reitclub Schachlhof lief es in der Salzburgarena ebenfalls nach Plan. Sie konnten mit ihren Pferden Harvy B und Before Sunrise in den internationalen Amateur Touren über 135 und 140 Zentimeter vier Mal unter den besten Zehn reiten.

Atmosphäre bei Horse Indoors als "Herausforderung"

Die Atmosphäre in den großen Hallen ist für einige Pferde ungewohnt, erklärt Felix Katzlberger im SALZBURG24-Interview am Montag. „Das ist schon eine Herausforderung und man muss sich ein wenig anpassen. Es gibt zum Beispiel eine beleuchtete LED-Wand, Scheinwerfer, die VIP-Tische sind direkt über dem Turnierplatz. Es gibt also viel zu schauen“, schmunzelt der 23-Jährige.





Im erstmalig ausgetragenen Working Equitation Masters Cup konnte die 39-jährige Tanja Dobernig mit ihrem neunjährigen deutschen Sportpferd Belxanthos aufzeigen. Nach Platz sechs in der einhändig gerittenen Dressur, dem Sieg im Trail und dem dritten Platz im Speed Trail durfte sich die Salzburgerin vom URC Salzburg Liefering über den zweiten Gesamtrang freuen.

Nur Houtzager schlägt Puck im Grand Prix

Wahl-Salzburger Gerfried Puck hat am Sonntag Platz zwei im Grand Prix geholt. Der 50-Jährige musste sich bei dem mit 100.000 Euro dotierten Dreistern-Springen nur dem Niederländer Marc Houtzager geschlagen geben. Der Olympia-Medaillengewinner war im Stechen in 43,33 Sekunden knapp schneller als Puck auf Equitron Naxcel V (43,62) und feierte den dritten Sieg an diesem Wochenende.

Veranstaltungen dieser Größenordnung gibt es in ganz Österreich nur wenige. Dabei wären diese sehr wichtig für den Pferdesport, wie Christian Juza am Montag im S24-Gespräch erklärt. „Ich selbst hatte nur ein Pferd am Start, mit dem ich sehr zufrieden war. Für die Vorbereitungen gab es leider zu wenige Hallenturniere dieser Art. Ansonsten wäre wahrscheinlich ein Start im Grand Prix oder dem Championat möglich gewesen“, führt der Routinier aus. Internationale Turniere seien oft nur mit Sponsor:innen im Hintergrund leistbar.

An Talenten würde es in Salzburg hingegen nicht mangeln. „Vor allem bei den Young Ridern und den Junioren sind wir oft vorne dabei, auch bei den Meisterschaften. Für den Sprung in die nächste Klasse braucht es aber einen Kader an Pferden und damit auch die finanziellen Mittel für internationale Turniere.“

Das Event im Messezentrum sei deshalb wichtig für den Salzburger Sport, „auch, wenn vielleicht etwas weniger Zuschauer dort waren als erhofft. Vielleicht waren die Eintrittspreise für den Großteil der Besucher doch ein bisschen zu hoch“, vermutet der Springreiter. Aus sportlicher Sicht sei die Besetzung dafür, dass es „nur“ ein Dreistern-Turnier war, „sehr gut“ gewesen. „Viele Reiter kommen gerne nach Salzburg. Bei der Höhe des Preisgelds ist das sonst eher selten. Aber der Name Salzburg zieht einfach“, ist sich Juza sicher. Wie es künftig mit den Amadeus Horse Indoors weitergeht, wird sich schon bald zeigen.

