Konstanz ist bei Salzburgs Korbjägern in der laufenden Saison in der 2. Basketball-Bundesliga noch ein Fremdwort. In den ersten fünf Partien setzte es für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Ponz zwei Niederlagen. Am Samstag die bislang knappeste, hatten die Wiener beim 79:81 nicht nur den glücklicheren Wurf, sondern auch den offenbar glücklicheren Pfiff.

Christian Ponz nach Schiri-Leistung in Wien außer sich

Geht es nach dem BBU-Coach, hatten die Schiedsrichter Erich Kratschmer, Adam Major und Andre Babinetz durchaus Einfluss auf die Partie. "Das Verhalten der Schiedsrichter war extrem unpassend. Wir wurden von Beginn an immer nur ermahnt und sollten nicht mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Das war lächerlich", schimpfte der Headcoach am Sonntag im Gespräch mit SALZBURG24.

Bei der BBU Salzburg werde man einige Situationen an die Liga schicken. "Mal sehen, was das bringt. Aber im Nachhinein wird es schwierig, etwas zu bewirken."

Konstanz derzeit Salzburgs "größtes Problem"

Sportlich spielten die Salzburger in Wien insgesamt gut mit und konnten im ersten Viertel ein 17:17 Unentschieden halten, ehe die Wiener im zweiten Abschnitt leicht die Oberhand gewannen. Mit einem 30:35-Rückstand ging es an der Donau in die Halbzeitpause. "Wir waren von der ersten Sekunde an nicht so bereit wie sonst", so Ponz. Am Ende sollte es knapp nicht reichen. Mit 79:81 setzte es die zweite Niederlage in der noch jungen Saison, in der die Salzburger drei von fünf Spielen gewinnen konnten.

"Keine Konstanz ist im Moment wohl das richtige Wort für uns. Wir haben auf der einen Seite sehr gute Spiele gemacht und auf der anderen Seite wieder welche, wo wir nicht auf dem Niveau gespielt haben, auf dem wir spielen können", meinte der 36-Jährige, der auch die Gründe dafür nannte. "Das sind zum einen individuelle Dinge und zum anderen mannschaftliche Dinge, die uns da immer wieder aus dem Konzept bringen. Das ist im Moment eindeutig unsere größte Schwäche.

BBU Salzburg als "Party-Crasher" nach Mistelbach

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich den Falken bereits am kommenden Wochenende im Auswärtsspiel beim Tabellenführer der Oststaffel, den Mistelbach Mustangs. "Das wird ein sehr schweres Spiel für uns. Im Cup haben wir gegen sie schon gewonnen und genau so müssen wir wieder auftreten", kennt Ponz bereits das Rezept für einen Sieg bei den Niederösterreichern, die im Heimspiel gegen Salzburg ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum feiern. "Diese Party wollen wir natürlich crashen", stichelte Salzburgs Headcoach. Im Cup konnte man Mistelbach bereits im Oktober in eigener Halle mit 73:67 bezwingen.

