Am Ende kannte die Freude bei Salzburgs Basketball-Landesligist keine Grenzen mehr. Nach dem knappen 72:66-Sieg in Zell am See trugen sich die neugegründeten Mozartstädter erstmals in die Siegerliste ein. "Wir haben uns natürlich alle sehr gefreut. Das Eis ist jetzt gebrochen und darauf können wir aufbauen", so Obmann Raphael Miksch im S24-Gespräch.

Salzburg Knights feiern mit Bier auf Heimfahrt

Gefeiert habe die Crew auch, wenngleich am nächsten Tag bereits wieder Körbe gejagt wurden. "Die Burschen haben in Zell am See bei der Heimfahrt ein paar Bier getrunken und das war es eigentlich. Am Sonntag stand ja dann schon der U12-Kurs an, da mussten wir alle fit sein", verriet Miksch. Erst in einem Monat stehen die Knights in der Landesliga wieder auf dem Parkett. Dann gastiert Lokomitve Salzburg beim jüngsten Basketball-Klub Salzburgs.

(Quelle: SALZBURG24)