Salzburgs Kickbox-Aushängeschild Stella Hemetsberger kürte sich vor wenigen Tagen in Portugal zur Weltmeisterin in der Klasse K1 bis 60 Kilogramm. Am Wochenende feierte die 24-Jährige mit Freunden und Familie ihren bisher "größten Titel ihrer Karriere" nach Gold bei den World Games 2022 in den USA. "Das war schon richtig cool. Ich wusste zwar, dass etwas geplant ist, aber was genau und in welcher Größe, das wusste ich nicht", sagte die gebürtige Wienerin am Montag auf S24-Anfrage.

Trotz Feier: Stella Hemetsberger schielt bereits auch nächstes Turnier

Die feuchtfröhliche WM-Party soll bis in die Nacht angedauert haben, wobei sich Hemetsberger mit Fokus auf das nächste Turnier aber schon früh wieder abgeseilt haben soll. "Weil es für mich in der kommenden Woche bereits wieder weiter geht, dauerte die Feier bei mir nicht ganz so lange, wie bei manch anderen", so die Polizeischülerin, die auch eine emotionale Seite an sich hat. "Das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an."

Denn nächste Woche hebt Hemetsberger bereits in Richtung Antalya ab. "Das Ziel ist immer der Sieg. Am Ende kommt es aber auch darauf an, wie man sich an dem Tag fühlt und gegen wen man gelost wird. Aber wenn es eine Medaille wird, wäre das schon cool", glaubt die Salzburgerin an einen erfolgreichen Auftritt im Süden der Türkei.

(Quelle: SALZBURG24)