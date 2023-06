Sportkletterer Lukas Knapp hat am Freitag bei den European Games in Tarnow Gold im Speed-Bewerb erobert. Der Salzburger besiegte im Halbfinale den polnischen Vize-Europameister Marcin Dzienski mit neuer persönlicher Bestzeit von 5,732 Sek., im Duell um den Titel bezwang er den Franzosen Marceau Garnier.

Dritte ÖOC-Medaille bei European Games

Knapp sorgte nach den Siegen von Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri im Synchronschwimmen sowie von Karateka Bettina Plank am Vortag für die dritte ÖOC-Medaille in Polen. "Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen, es fühlt sich noch ein bisschen an wie im Traum. Dass ich jetzt tatsächlich die Goldmedaille um den Hals habe, fühlt sich unglaublich an. All die harte Arbeit in den letzten zehn Jahren wurde heute belohnt", betonte Knapp. Der Weg zu seinem bisher größten Erfolg sei nicht immer leicht gewesen, so der 26-jährige Wahltiroler. "Ich freue mich einfach über diesen speziellen Tag."

Kletterer Knapp bei EM im Vorjahr Elfter

Bei der EM im Vorjahr in München hatte Knapp in der 2024 erstmals im Olympiaprogramm stehenden Speed-Disziplin Rang elf belegt. Im Weltcup ist sein bisher bestes Ergebnis ein 15. Platz. Im Vorstieg der Europaspiele erreichten Mattea Pötzi, Eva Maria Hammelmüller und Mathias Posch das am Samstag angesetzte Finale. Im Gegensatz zu einigen anderen Sportarten wird im Klettern keine gleichzeitige EM ausgetragen, weshalb nicht alle Asse antreten.

(Quelle: APA)