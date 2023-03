Schon eine Woche vor Ostern fliegen in Salzburg die Eier durch die Luft. Allerdings werden sie nicht vom Hasen versteckt, sondern von den Footballern der Ducks gefangen und in Touchdowns verwandelt. Denn am Sonntag (14 Uhr) starten die Salzburg Ducks mit einem Heimspiel gegen die Rangers Mödling in die AFL-Saison. In der erst zweiten Spielzeit in Österreichs höchster Liga geben die Verantwortlichen kein geringeres Ziel als die Top-Vier und damit die Playoff-Teilnahme aus.

Salzburg Ducks legen Nervosität ab

„In der Liga kann jeder jeden schlagen, daher sind die Playoffs unser erklärtes Ziel“, bekräftigt Obfrau Christine Gappmayer im SALZBURG24-Interview. Für dieses Vorhaben hätte das Team von Headcoach Nic Johansen in der Premierensaison schon viel Erfahrung gesammelt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem Start mit fünf Niederlagen konnten die Ducks vier Spiele in Serie gewinnen und verpassten die Playoffs nur hauchzart. „Dazu kommt, dass wir die Spiele nur knapp verloren haben und die Nervosität der ersten Saison abgelegt haben“. Der Score über zehn Spiele gesehen von -13 unterstreicht das. Darum rechnet sich die Obfrau auch Chancen gegen die Topteams der AFL aus.

Routine verkürzt Reaktionszeit

Personell sieht man sich auf jeden Fall gut aufgestellt. Auf der wichtigen Quarterback-Position konnte Kristopher Denton gehalten werden. Dazu kamen mit Cory Jones (Receiver) und Patrick Kenny (Linebacker) zwei starke US-Imports, von denen sich das Trainerteam viel verspricht. „Wir haben den Fokus in der Vorbereitung auf die Special Teams gelegt und sind besser geworden“, erklärt Coach Johansen gegenüber S24. In zwei intensiven Trainingsblöcken in Salzburg-Maxglan habe man zusätzlich an den Basics gearbeitet. Die gewonnenen Erfahrungen aus der letzten Saison sieht er gemeinsam mit Defense-Koordinator Rick Rhoades als weiteres Plus. „In der Verteidigung reagiert man eigentlich nur, es geht um Sekundenbruchteile. Routine hilft dabei, die Reaktionszeit zu verkürzen“, weiß Rhoades.

Sechs Heimspiele in Salzburg-Maxglan

Entgegen kommt den Salzburgern, dass sie in dieser Spielzeit überraschenderweise sechs statt fünf Heimspiele haben werden, da die Vienna Vikings auf ihr Heimrecht verzichten und im Salzburger Max-Aicher-Stadion spielen werden. Den Kickoff für die Saison gibt’s schon am kommenden Sonntag in Maxglan gegen die Rangers Mödling. Das Trainerteam hat den Gegner bereits anhand des Videomaterials in ihrer Datenbank gescoutet. „Sie haben die selben Trainer und Spieler wie in der letzten Saison. Wir haben also eine Idee, wie sie spielen werden“, verriet Headcoach Johansen, der Mödling jedoch als starkes Team einschätzt. Für einen gelungenen Saisonauftakt will man sich auf jeden Fall für die knappe Niederlage in der vergangenen Spielzeit revanchieren.

Football-Show auf und abseits des Rasens

Eines scheinen die Ducks in die neue Saison mitgenommen zu haben: Das Wetterpech. Wie schon im letzten Jahr wird das erste Match wohl auch wieder eine Wasserschlacht werden. „Aber wir wollen nicht mit dem Wetter hadern. Wenn unsere Spieler die Bälle im Regen fangen, dann können sie es auch bei Sonnenschein“, schmunzelt Obfrau Christine Gappmayer und spielt auf die verregneten Trainingseinheiten an. Trotz aller Widrigkeiten wollen die Ducks ihrem Publikum nicht nur am Feld eine gute Show bieten, haben sich für das umfangreiche Rahmenprogramm sogar eine T-Shirt-Kanone zugelegt.

Interesse an Football steigt

Das scheint die Football-Community in Salzburg auch zu honorieren. Im Gegensatz zu Werbenden und Berichterstattern. Etwas enttäuscht ist die Obfrau der Ducks daher von der mangelnden Präsenz des immer populäreren werdenden Sports in der Öffentlichkeit. „Football hat als eine der wenigen Sportarten steigende Zahlen und dennoch wird hier verabsäumt auf die Interessen der Jugend zu schauen“, spricht sie die mediale Präsenz und verpasste Potenzial im öffentlich-rechtlichen TV an.

Spatenstich für Football-Zentrum Liefering

Vielleicht steigt ja das Interesse, wenn die Ducks ab der nächsten Saison im eigenen Stadion in Salzburg-Liefering auflaufen werden. Baustart für die Um- und Aufbauarbeiten nahe dem Sportzentrum-Nord soll im Juni sein. Dort entsteht das erste exklusive Football-Zentrum Österreichs mit Kunstrasenfeld samt Tribünen und Fitnessstudio, für das die Naturschutzprüfungen bereits abgeschlossen wurden. „Der AFBÖ hat uns dafür schon als einen von fünf Ausbildungs-Standorten für den österreichischen Nachwuchs auserkoren“, erzählt Gappmayer stolz. „Wir sind zwar sehr glücklich, dass wir mit Austria Salzburg einen guten Partner haben, freuen uns aber natürlich auf unsere eigene Heimat“. Für große Spiele würden die Ducks künftig aber dennoch gerne ins Stadion nach Grödig auswandern.

Und so geht die positive Entwicklung der Salzburg Ducks sowohl sportlich als auch infrastrukturell weiter.

