Zwar steht für die Footballer der Salzburg Ducks am Wochenende noch das letzte Saisonspiel in der Austrian Football League (AFL) bei den Rangers in Mödling auf dem Programm, doch der Blick der Verantwortlichen richtet sich bereits auf die kommende Saison.

SALZBURG24/FUNK Noch ist nichts zu sehen: Hier soll 2024 das neue Football-Zentrum der Salzburg Ducks stehen.

Denn in etwas mehr als zwölf Monaten sollen die Enten im neuen Football-Zentrum das Ei fliegen lassen. Geht es nach Obfrau Christine Gappmayer, sei es das klare Ziel, die neue Heimstätte mit einer Kapazität von 1.400 Plätzen im Juli 2024 zu eröffnen. Zuletzt trugen die Ducks ihre Heimspiele vor stets mehr als 1.000 Fans im Max Aicher Stadion in Maxglan aus.

Zeitplan des Football-Zentrums soll eingehalten werden

Auch wenn gut ein Jahr vor dem ersten Kickoff noch nicht viel von der neuen Spielstätte zu sehen ist, ist die Vorfreude bei den Salzburger Footballern bereits groß. Dass das Team von Headcoach Nick Johansen hier die kommende AFL-Saison eröffnen wird, daran gibt es im Lager der Ducks keinerlei Zweifel. "Wir stehen kurz vor der Einrichtung der Baustelle. Es wird also bald losgehen", sagte Präsidentin Christine Gappmayer im SALZBURG24-Interview. Zuerst werde der so wichtige Kunstrasen verlegt und die Flutlichtanlage installiert. Erst danach kann mit dem sogenannten Hochbau, also dem Bau der Tribünen, begonnen werden. Das Budget in Höhe von 1,6 Millionen Euro wurde bislang eingehalten. "Die Preise am Baustoffmarkt sinken derzeit. Deshalb gehen wir davon aus, dass das auch so bleibt."

Football-Elite schielt nach Salzburg

Das neue Stadion soll aber nicht nur den Sport, sondern auch den gesamten Verein in neue Sphären katapultieren. Denn da es in Österreich nur sehr wenige richtige Footballplätze gibt, ist das Projekt Football-Zentrum nicht nur für die Enten ein wichtiger Schritt, sondern auch für Vereine aus ganz Europa. "Wir haben bereits Anfragen von Teams aus der European League of Football (ELF), die gerne ihre Vorbereitungscamps bei uns abhalten würden", verriet die Obfrau die vielfältigen Möglichkeiten des neuen, modernen Zentrums.



Denn neben dem Field stünden den ELF-Teams auch Fitness- und Besprechungsräume zur Verfügung. Das würde natürlich auch einen finanziellen Push für den Erstligisten aus der Mozartstadt bedeuten. "Natürlich werden wir unser Football-Zentrum nicht gratis zur Verfügung stellen", schmunzelt die Chefin über eine mögliche zusätzliche Einnahmequelle.

Ducks-Obfrau Christine Gappmayer sieht nicht nur sportlichen Mehrwert

Abseits des erhofften sportlichen Erfolgs soll auch die Gesellschaft vom neuen Salzburger Football-Mekka profitieren. "Wir wurden viel unterstützt. Darum bin ich der Meinung, dass wir der Gesellschaft etwas zurückgeben müssen und die Jugendlichen von der Straße holen sollen. Sie brauchen einfach einen Zulauf, wo sie hingehen können", rückte die Ducks-Obfrau abermals den familiären Gedanken des Klubs in den Vordergrund.

???? ONE LAST FIGHT ???? Obwohl die Playoffs leider mittlerweile außer Reichweite sind, gibt es noch eine letzte Schlacht zu... Gepostet von Salzburg Ducks am Montag, 26. Juni 2023

Salzburg Ducks jagen AFL-Rekord

Ehe es aber so weit ist, jagen die Mozartstädter am Samstag (15.00 Uhr) bei den Rangers in Mödling noch einen Rekord. Zwar haben die Salzburger die Playoffs auch im zweiten AFL-Jahr hauchdünn verpasst, mit einem Sieg in der Südstadt stünde jedoch die erfolgreichste Bundesliga-Saison der Klubgeschichte zu Buche. "Wir wollen diesen Rekord unbedingt. Dafür werden wir alles geben", gab Ducks-Coach Nick Johansen die Marschroute für den Liga-Kehraus bekannt.

