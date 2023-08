In der European League of Football (ELF) hat Salzburgs Football-Ass Yannick Mayr am vergangenen Wochenende mit den Stuttgart Surge das Playoff-Ticket gelöst. Dem gebürtigen Oberndorfer (Flachgau) reichte mit den Baden-Württembergern ein 38:28-Sieg bei den Raiders Tirol. Nun ist für den 27-Jährigen alles möglich: "Ich glaube, dass wir in den Playoffs sehr gute Chancen haben und zusammen mit den Vienna Vikings, Rhein Fire und Frankfurt Galaxy zu den Top-Teams zählen", träumt der mittlerweile Profi-Footballer vom ELF-Titel.

Den Wunschgegner hatte Mayr im Gespräch mit S24 schnell parat. "Ich möchte unbedingt gegen die Vienna Vikings spielen, weil dort viele alte Freunde unter Vertrag stehen und sie mit der Fußball-Arena von Austria Wien ein richtig cooles Playoff-Stadion haben werden." - Gegen wen es tatsächlich geht, steht erst nach der letzten Runde im Grunddurchgang am kommenden Wochenende fest, wo es für Mayr und die Surge gegen Zürich geht. "Mit denen haben wir sowieso noch eine Rechnung offen. Ein Sieg wäre auch wichtig, um für die Playoffs nochmals ordentlich Selbstvertrauen zu tanken".

Salzburger greift nach EM-Titel mit Österreich

Doch nicht nur in der Liga, auch mit der Nationalmannschaft hat Mayr zwei Trophäen im Visier. "Den Europameistertitel zu holen, wäre auch ein großes Ziel in dieser Saison". Am 28. Oktober trifft der Salzburger mit Österreich auf Finnland. Im Halbfinale gab Team-Austria den Italienern den Laufpass.

Heimat spielt große Rolle für Yannick Mayr

Um diese Ziele in diesem Jahr erreichen zu können, braucht der 27-Jährige Kraft, die er sich bei regelmäßigen Besuchen in der Landeshauptstadt holt. "Wenn ich in Salzburg zu Hause bin, gehe ich gerne in die Königssee-Ache zum Eisbaden oder in die Panzerhalle zum Sport", verriet der Nationalspieler. Die außergewöhnliche Natur wie hier in Salzburg habe die schwäbische Großstadt freilich nicht. "Dafür machen die Physios hier einen super Job, sodass der Körper sehr gut regenerieren kann."

Ex-Klub Salzburg Ducks mit rosiger Zukunft

Den Football in seiner Heimat verfolgt der Wide Receiver trotz der vielen Reisen und des Dauerstresses in der ALF nach wie vor mit großem Interesse. "Die Salzburg Ducks haben durchaus das Zeug, in Zukunft ein Top-Team in der heimischen ALF zu werden", so Mayr, der sich besonders über den derzeit laufenden Bau des neuen Football-Zentrums im Norden Salzburgs freut. "Mit der neuen Infrastruktur rund um das eigene Stadion und der Kraftkammer hat Football in Salzburg eine große Zukunft und viel Potenzial."



Eine Rückkehr in die Mozartstadt könne sich Mayr durchaus irgendwann vorstellen. "Mit 27 Jahren muss man durchaus überlegen, was man nach seiner Karriere anstellt und da gehören die Ducks sicher auch zu meinen Überlegungen." Bleibt also abzuwarten, wann auch in Salzburg der erste Pokal in der Vitrine landet.

(Quelle: SALZBURG24)