In Kuchl (Tennengau) klapperten vergangenes Wochenende wieder die Hufe, denn das Springturnier beim Reit- und Fahrverein Georgenberg zog Reiter:innen aus Österreich, Deutschland und Italien an. Das Betti Schwab Gedächtnisturnier stand ganz im Zeichen der heuer überraschend verstorbenen, langjährigen Vereinsobfrau. Ausgetragen wurden Bewerbe in einer Höhe von 70 bis 130 Zentimetern, Pony-Prüfungen, der Salzburger Jugendsommercup, das Georgenberger Spring-Derby im Gelände und die Finalbewerbe des Salzburger Landescups.

Der Salzburger Landescup (Klasse L mit 115 Zentimetern und Klasse M mit 125 Zentimetern) hatte insgesamt fünf Stationen. Heuer wurde drei Mal in Lamprechtshausen (Flachgau) geritten, einmal in Altenmarkt im Pongau und schließlich in Kuchl. Die Teilnehmer:innen sammelten je nach Platzierung Punkte, die am Ende zusammengerechnet wurden. Das schwächste Ergebnis wurde gestrichen, die Punkte vom letzten Bewerb in Kuchl zählten eineinhalb Mal, was für Spannung bis zur letzten Sekunde sorgte.

Mösl gewinnt Salzburger Landescup

Den Sieg im letzten Bewerb des L-Cups konnte sich Max Katzlberger (URSG Schachlhof) mit „Before Sunrise“ sichern, gefolgt von Emelie Mösl (URG Haregg-Seekirchen) mit „Filou 98“ und Nelly Rieger (URC Team Kreuzerhof) und „Ludwig van Beethoven 4“. Dieses Ergebnis reichte Mösl aus, um sich den Gesamtsieg im L-Cup zu sichern. Der zweite Gesamtplatz ging an Max Katzlberger, Rang drei ging an Raphaela Weixelbraun (PRC Lamprechtshausen), die bei der letzten Station in Kuchl Rang fünf belegte.

Doppelte Freude bei Christian Juza

Im M-Cup (125 Zentimeter) durfte Routinier Christian Juza (PRC Lamprechtshausen) gleich zwei Mal jubeln. Er gewann nicht nur den Finalbewerb vor dem Kuchler Matthias Hartl und Felix Katzlberger (URSG Schachlhof), sondern damit auch die Gesamtwertung. Der drittplatzierte Katzlberger belegte auch insgesamt den dritten Rang, nur sein Vater Christof konnte sich mit einem fünften Platz in Kuchl im Gesamtklassement noch dazwischenschieben.

Zwei Kuchler beim Derby unter Top 3

Ein wahrer Publikumsmagnet ist mittlerweile das Georgenberger Spring-Derby geworden. Hier müssen Reiter und Pferde nicht nur einen „normalen“ Parcours absolvieren, sondern auch Geländehindernisse auf der Wiese, die direkt an den großen Springplatz angrenzt. Action war damit am Sonntag garantiert. Drei Reiter blieben in diesem Bewerb fehlerfrei.

Am schnellsten war Max Katzlberger mit „Lara 41“, der sich somit über einen weiteren Sieg freuen durfte. Platz zwei ging an den Hausherrn Philip Essl und „Gina“, der übrigens am selben Tag seinen Geburtstag feierte. Und auch der dritte Platz ging nach Kuchl, und zwar an Raphael Hartl und „Bumblebee 7“.

(Quelle: SALZBURG24)