Sportverbot im Tennengau sorgt für Chaos

Angesichts der im gesamten Bundesland Salzburg und regional besonders im Tennengau stark zunehmenden Zahl von Coronavirus-Infektionen hat die Landespolitik Sonntagnachmittag schärferer Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen.

Die neuen Regeln gelten für den kompletten Tennengau, für Kuchl gibt es extra Maßnahmen. „Wir haben die Spitzenwerte vom März wieder erreicht. Ein zweiter Lockdown wäre aber eine Katastrophe. Leider müssen wir die soziale Nähe reduzieren, denn der private Bereich ist massiv betroffen, hier passieren viele Infektionen und das Contact-Tracing, um die Infektionsketten zu unterbrechen, stößt trotz aller Verstärkungen und Bemühungen an die Grenzen des Bewältigbaren“, erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nach einem Gespräch mit den Tennengauer Bürgermeistern am Sonntagnachmitttag. Die Maßnahmen wurden am Abend bekannt gegeben.

Covid-19-Regeln im Tennengau

Komplettes Veranstaltungsverbot (Sport/Musik/Feuerwehrübungen und so weiter)

Privatpartys außerhalb des Wohnraums sind untersagt, was von der Exekutive umfangreich und rigoros kontrolliert wird.

An Begräbnissen können maximal 100 Personen teilnehmen

Kindergartenfremde Personen (inklusive Eltern) dürfen den Kindergarten nicht betreten, sondern sich von den Kindern vor der Türe verabschieden

Turnhallen werden für den außerschulischen Bereich geschlossen

Sondermaßnahmen für Kuchl

Gastronomie ab 17 Uhr geschlossen

Besuchsverbot für Pflege- und Senioreneinrichtungen (ausgenommen Palliativversorgung)

Vorläufig gelten die Maßnahmen für den Tennengau und für Kuchl von Dienstag, 13.Oktober, 00.00 Uhr bis Montag, 26. Oktober, 24.00 Uhr.

Neuer Rekord in Salzburg

In Salzburg hat es in den vergangenen zwei Tagen einen Rekord - seit Beginn der Pandemie - bei der Zunahme der Corona-Infektionszahlen gegeben. Besonders stark sind die Zahlen im Tennengau gestiegen. Dabei gebe es zwei feststellbare Hotspots, denen eine größere Zahl an Infizierten eindeutig zuordenbar sei: Nach einer privaten Hochzeitsfeier gebe es aktuell mehr als 20 Infektionen und 100 Kontaktpersonen würden sich in Quarantäne befinden. Das Contact Tracing sei aber noch nicht abgeschlossen, die Behörden seien noch intensiv am Arbeiten. Als zweiter Hotspot gelte eine Pflegeeinrichtung, bei der mittlerweile vier Mitarbeiter und fünf Bewohner positiv auf Covid-19 getestet wurden. Drei dieser Bewohner wurden ins Uniklinikum Salzburg überstellt, zwei werden weiter in der Einrichtung betreut. Am Dienstag werden alle Bewohner und Mitarbeiter erneut durchgetestet.

Die Zahl der aktiv Infizierten im gesamten Bundesland betrug Sonntagmittag laut dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) 505 - davon befanden sich 145 Personen im Tennengau. Von Samstagmittag auf Sonntagmittag gab es 76 Neuinfektionen in Salzburg, 27 davon im Tennengau.

"Sorgenkind" Kuchl

Gab es Mitte letzter Woche im Bezirk Hallein noch rund 85 aktiv auf Covid-19 getestete Personen, so ist diese Zahl mit Stand Sonntag, 8.30 Uhr, auf 145 gestiegen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet entspricht dies im Tennengau 238 Personen, der Landesschnitt beträgt zurzeit 90. Beim „Sorgenkind“ Kuchl mit 61 aktiven Fällen beträgt dieser Wert sogar 827. „Der Tennengau ist mit einer 7-Tages-Inzidenz von fast 200 schwer betroffen, es gibt aber auch eine dynamische Entwicklung in anderen Bezirken“, fasst Landesstatistiker Gernot Filipp zusammen.

Bezirk Hallein auf Corona-Ampel "orange"

Der Bezirk Hallein, der deckungsgleich mit dem Tennengau ist, ist der einzige Bezirk in Salzburg, der bei der Corona-Ampel auf orange und damit "hohes Risiko" gestuft ist. Das Land hatte die Maßnahmen gegen das Coronavirus im Tennengau bereits am Donnerstag verschärft, seit Freitag sind Sportveranstaltungen nur mehr ohne Zuschauer erlaubt und es wurde ein Aufruf zur freiwilligen Registrierung der Gäste bei den Gaststätten gemacht. Als landesweit Maßnahme gilt seit 25. September eine von 1.00 Uhr auf 22.00 Uhr vorverlegte Sperrstunde in der Gastronomie.