Die amerikanische Football-Liga NFL zelebriert mit ihrem Finale, dem Superbowl, jährlich das größte Einzelsport-Event der Welt. Auch in Salzburg gibt es zahlreiche Fans, die sich die Nächte um die Ohren schlagen, um die Spiele der Top-Athleten zu verfolgen. Doch noch ist es verglichen mit Fußball-Fans eine kleine Randgruppe.

Die „Big 3“ des American Sports

Zur Kategorie American Sports zählen neben Football auch Basketball und Baseball. Während Basketball in Europa schon seit Jahrzehnten etabliert ist und die Football-Community stetig wächst, hinkt Baseball noch etwas hinterher.

Football, Baseball und Basketball in Salzburg

Etwas im Schatten der Salzburger Fußballvereine haben sich die Footballer der Salzburg Ducks ordentlich gemausert. Seit letzter Saison spielen sie in Österreichs Top-Liga, der AFL und erfreuen sich besonders im Nachwuchs an regem Zustrom. Die BBU Salzburg hält sich seit Jahren in der zweiten Basketball Bundesliga. Und der Auftritt des Nationalteams um NBA-Star Jakob Pöltl füllte im Sommer die Sporthalle Alpenstraße. Der einzige Baseball-Verein im Land Salzburg, die ASKÖ Braves Hallein, feierte in seiner Premierensaison den Meistertitel in der Tiroler Landesliga. US-Sportarten geben in Salzburg also durchaus ein starkes Lebenszeichen von sich.

König Fußball regiert

Gerade durch die Erfolge von Red Bull Salzburg in der Bundesliga und in der Champions League bekommt König Fußball aktuell verdientermaßen noch mehr Aufmerksamkeit unter den Sportbegeisterten. Auch das Interesse am Salzburger Unterhaus ist ungebrochen groß. Dagegen kommen die verhältnismäßig neuen Sportarten natürlich schwer an. Trotzdem schaffen es die großen US-Ligen offensichtlich ihre Popularität rund um den Globus zu vergrößern. Nur eben nicht in Österreich.

Eine andere Fan-Kultur

Während es leider immer noch regelmäßige Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen gibt, bei den die Fan-Lager aufeinander losgehen, kommt das bei US-Sportarten kaum vor. Fans konkurrierender Teams sitzen auf den Rängen nebeneinander, feiern den Sport. Wie man es hierzulande sonst auch von Wintersport-Events kennt. In Fußballstadien braucht es abgesperrte Sektoren und Eingänge.

So ganz auf Augenhöhe mit Fußball oder Tennis werden US-Sportarten in Salzburg wohl nie sein. Das liegt sicher auch an der langen und gewachsenen Tradition. Aber egal mit welcher Sportart man aufwächst oder was man betreibt – die Hauptsache bleibt wohl, dass man sich bewegt und sein Fan-Dasein friedlich auslebt.

