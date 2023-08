Mountainbikerin Valentina Höll hat am Samstag bei den Rad-Weltmeisterschaften in Schottland erneut die Goldmedaille im Downhill gewonnen. Die Salzburgerin, die schon in der Qualifikation am Freitag die Schnellste war, siegte am Samstag im Finale bei nasskalten Bedingungen in Fort William in 4:58,242 Minuten. Die 21-Jährige verwies die im Weltcup führende Schweizerin Camille Balanche um 2,02 Sekunden sowie die Französin Marine Cabirou (+2,36) auf die Plätze zwei und drei.

Salzburgerin behauptet in Fort William Führung

Höll erwischte als letzte Athletin auf dem 2,8 km langen und technisch anspruchsvollen Kurs mit einem Höhenunterschied von 550 Metern einen guten Start und gab ab der zweiten Zwischenzeit ihre Führung nicht mehr her. Der MTB-Star hatte bereits im Vorjahr bei der WM im französischen Les Gets triumphiert. Davor hatte die Downhillerin zweimal den Junioren-WM-Titel gewonnen (2018, 2019). In dieser Saison gewann sie den Heim-Weltcup in Leogang und kurz darauf in Val di Sole/Italien.

(Quelle: APA)