Wer am Wochenende bei der Wrestling-Show "Gold'n Glory" in Fuschl am See (Flachgau) war, bekam schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da auf Salzburg zukommen könnte. Denn der heimische Wrestling-Star Daniel Prühs träumt davon, ein europäisches "Wrestling-Paradies" zu kreieren, berichtete der 31-jährige Familienvater am Montag im Gespräch mit SALZBURG24.

Daniel Prühs orientiert sich an World Wrestling Entertainment

In andere Teilen Österreichs sei der Wrestling-Sport bereits angekommen, so der Tennengauer: "In Wien und der Steiermark ist Wrestling schon voll da. Bei uns in Salzburg ist das noch nicht so und genau das möchte ich in Angriff nehmen", sprach der Wrestler über seine exakten Zukunftspläne. "Mein Ziel ist es, eine Art WWE in Europa zu errichten und zu etablieren." Aktuell gäbe es in und rund um die Mozartstadt allerdings noch zu wenig Wrestler:innen.



Die Kämpfer:innen sollen dann von Land zu Land reisen und die Möglichkeit haben, davon zu leben. "Die meisten Wrestler haben nebenher noch Jobs, weil der Sport finanziell noch nicht verlockend genug ist", sagte der Pucher, der kurz vor seinem Profivertrag in den USA stehe.

Vier fixe Wrestling-Events in Salzburg

Am Weg zum Ziel dürfte der bereits fixierte TV-Deal mit einem Salzburger Sender sein, der gemeinsam mit Prühs bis Jahresende gleich vier Aufzeichnungen in Hallein (Tennengau) plane. "Klar hilft uns das. So einen Vertrag gab es in Europa noch nie", freut sich Prühs auf die geplanten Mega-Events in der Salinenstadt. Die Wrestling-Fans werden Prühs im September wieder zu Gesicht bekommen, wenn das erste von vier geplanten Events ansteht.

‼️Tickets ab jetzt erhältlich‼️ Ab heute beginnt der Vorverkauf für die erste TV Aufzeichnung???? Wir präsentieren die... Gepostet von WWA Wrestling World Austria am Sonntag, 25. Juni 2023



Dann erhoffe sich der Wrestler, der auch als Krampus im Ring bekannt ist, mehr Zuschauer:innen. Am Wochenende fanden lediglich beschauliche 85 Fans den Weg an den Fuschlsee.

(Quelle: SALZBURG24)