????Jamais 2 sans 3! Philipp Eng, Marco Wittmann et Nick Yelloly ont remporté la 75e édition des CrowdStrike 24 Hours of Spa au volant de la Rowe BMW #98, une troisième victoire #Spa24h pour lui et Rowe Racing ! ???????????? ___ ????And that's it! Here are the winners of the 75th edition of the CrowdStrike 24 Hours of Spa Philipp Eng brings the #98 BMW he shares with Marco Wittmann and Nick Yelloly home to record a third #Spa24h win for both himself and Rowe Racing! ???????????? #crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld