Novak Djokovic (Weltranglisten-Erster, bei Rom-Pressekonferenz und via Twitter): "Ich habe mir das Finale bis zum Ende des vierten Satzes angesehen. Zverev war die ersten beiden Sätze beeindruckend, Kompliment an ihn und auch an Dominic. Beide haben große Tennis-Qualitäten und können auf allen Belägen Titel und Grand Slams gewinnen. Unabhängig von der Rivalität zwischen den Beiden und dem großartigen Kampf, den sie sich geliefert haben, haben sie ein großes Herz gezeigt und viele Tennisspieler inspiriert. Sie haben demonstriert, was am meisten zählt, 'Liebe und Respekt füreinander'. Thiem hat den Titel wahrscheinlich mehr als jeder andere verdient. Ich weiß aus Erfahrung, dass der erste Grand-Slam-Erfolg eine große Erleichterung ist. Man fängt an, mehr an sich zu glauben und hat weniger Druck."

This is what sport is all about. Respect, appreciation and friendship. Thank you ???????? Domi and Sasha for standing strong for your character values and seeing always what matters the most - love & respect for each other. Congratulations to both of you. @ThiemDomi @AlexZverev #USOpen pic.twitter.com/BrqUr06CS5 — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 14, 2020

Nadal: "Es tut mir leid für Sascha"

Rafael Nadal (Weltranglisten-Zweiter, bei Rom-Pressekonferenz): "Es tut mir leid für Sascha, er war nah dran. Aber auch wenn er ein großes Finale gespielt hat, auf dem Weg dorthin war Dominic etwas besser, deshalb hat er es verdient. Sascha wird noch mehr Chancen in der Zukunft bekommen."

Günter Bresnik (Thiems Ex-Trainer, via Ö1): "Das war für mich wieder tief beeindruckend. Das sind diese außergewöhnlichen Qualitäten, die Dominic einfach hat, seit er ein Jugendlicher ist. ... Für mich war das eine mentale Meisterleistung. ... Die Leistung war eines Champions würdig. ... Ich hoffe, dass das jetzt endlich ein entsprechender Boost für die Zukunft sein wird, weil der wird sich nicht mit einem Grand-Slam-Titel zufriedengeben."

Schett: "Jetzt haben sie die Bestätigung bekommen"

Barbara Schett (Tiroler Ex-Spielerin, via Ö3): "Tennis ist eine Weltsportart, und ich weiß, wie schwierig es ist. Ich glaube, dass das für ihn der Start von etwas ganz, ganz Großem ist. Natürlich muss man viel opfern - egal, in welcher Sportart -, um an die Spitze zu kommen. Sie (die Familie, Anm.) hat immer zusammengehalten, jetzt haben sie die Bestätigung bekommen."

Alexander Antonitsch (Kärntner Ex-Profi, Turnierdirektor Kitzbühel, via Ö3): "Der ist US-Open-Champion - das musst du zuerst einmal schnallen. Das ist definitiv nicht der letzte Grand-Slam-Titel vom Dominic. Die ganze Family - Oma, Opa, Tante - sind 'all in' gegangen. Und haben richtige Entscheidungen getroffen."

Wolfgang Thiem: "Da sind wir super-super stolz"

Wolfgang Thiem (Trainer-Vater, via Ö3): "Das ist ein Prozess, der über 20 Jahre läuft, wo man von klein auf mit dabei ist und in die Geschichte mit hineinwächst. Sicherlich ist das der Höhepunkt in seiner Karriere. Da sind wir super-super stolz."

Australian Open (via Twitter): "Das Leben ist eine Hochschaubahn, du musst nur auf ihr fahren. Große Glückwünsche an dich und dein Team, Dominic Thiem!"

Chelsea FC (Thiems Fußball-Lieblingsclub, via Twitter): "Gratulation an Chelsea-Fan Dominic Thiem zum Erringen seines allerersten Grand-Slam-Titels!"

Congratulations to Chelsea fan, @ThiemDomi after clinching his first ever Grand Slam title! ???? #USOpen https://t.co/GUyz5zvf19 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2020

Österreichs Politik gratuliert Dominic Thiem

Alexander van der Bellen (Bundespräsident, via Twitter): "Herzliche Gratulation Dominic Thiem zu diesem so hart erkämpften Sieg in einem an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Finale bei den US Open."

Sebastian Kurz (Bundeskanzler, ÖVP, via Twitter): "Was für ein Spiel! Herzliche Gratulation zu großartigen Sieg bei den US Open und deinem 1. Grand-Slam-Titel, Dominic Thiem!"

Werner Kogler (Sportminister, Grüne, via Twitter): "Unglaublich sensationelles Match - gekämpft bis zum Umfallen - im wahrsten Sinn des Wortes. Gratulation zu einem mehr als verdienten Sieg an Dominic Thiem, Österreichs ersten US Open-Champion."

Hans Niessl (Sport-Austria-Präsident): "Gratulation an Dominic Thiem zu seinem 1. Grand-Slam-Titel! Dass er das US-Open-Finale nach 0:2-Satzrückstand noch drehen konnte, war beeindruckend! Dank seiner Leistungen erfreut sich der Tennissport in Österreich steigender Beliebtheit. Es spielen wieder mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene Tennis. Thiem ist eines der ganz großen Aushängeschilder der heimischen Sportkultur!"

Unglaubliches, sensationelles Match - gekämpft bis zum Umfallen - im wahrsten Sinn des Wortes.

Gratulation zu einem mehr als verdienten Sieg an @ThiemDomi , Österreichs ersten #USOpen-Champion. — Werner Kogler (@WKogler) September 14, 2020

(Quelle: APA)