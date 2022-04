Verloren hat Thiem gegen den Australier John Millman, der im Ranking auf Platz 80 liegt, nach hartem Kampf und 2:33 Stunden mit 3:6,6:3,4:6.

Missglücktes Thiem-Comeback in Belgrad

Thiem hatte sich am 22. Juni 2021 beim Rasen-ATP-Turnier auf Mallorca im rechten Handgelenk einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zugezogen. Zwischenzeitlich warf ihn im vergangenen Sommer ein zu früher Wiedereinstieg ins Training zurück, was auch zur Trennung von Langzeit-Physio Alex Stober führte. Nach mehreren wieder zurückgezogenen Comeback-Ankündigungen war Thiem am 29. März beim ATP-Challenger in Marbella erstmals wieder auf dem Platz zu sehen, musste sich aber dem Argentinier Pedro Cachin 3:6,4:6 beugen. Im Vergleich dazu zeigte sich Thiem in Belgrad aber trotzdem klar verbessert.

Great shot!????@domithiem levels the match one set apiece against John Millman!



Who will win the third set? @SerbiaOpen2022 | #SerbiaOpen pic.twitter.com/iRAipUJZjk — ATP Tour (@atptour) April 19, 2022

Niederösterreicher ehrgeizig

Unmittelbar nach dem Marbella-Turnier hatte eine Corona-Erkrankung den 28-jährigen Niederösterreicher wieder um einige Wochen zurückgeworfen. Nun hatte er schon vor seinem ersten Match in Belgrad angekündigt, dass er bis zu den French Open jede Woche spielen möchte. Angekündigt ist ein Antreten kommende Woche in Estoril sowie seit Dienstag auch in Genf (ab 14.5.) in der Woche unmittelbar vor Paris.

(Quelle: APA)