Der 25-jährige Sainz wird Nachfolger von Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Ferrari. Wie die Scuderia aus Maranello am Donnerstag mitteilte, wird der bisherige McLaren-Pilot 2021 und 2022 für die Italiener starten. Der 25-Jährige fährt damit künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc (22), der einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt.

Ferrari hatte am Dienstag die Trennung von Vettel am Jahresende verkündet. Die weitere Karriereplanung des 32-jährigen Deutschen, der mit Red Bull Racing von 2010 bis 2013 viermal en suite Weltmeister wurde, ist nicht bekannt. Bei McLaren ist jedoch seit Donnerstag kein Cockpit mehr für 2021 frei. Nachfolger von Sainz und damit Teamkollege des 20-jährigen Briten Lando Norris wird der 30-jährige Australier Daniel Ricciardo.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. ???? Read more ⬇️

"Daniel hat sich als Rennsieger bewährt. Seine Erfahrung, sein Engagement und seine Energie werden eine wertvolle Ergänzung für McLaren und unsere Mission sein, wieder an die Spitze des Feldes zurückzukehren", sagte McLarens Teamchef Andreas Seidl.

I am so grateful for my time with @renaultf1team and the way I was accepted into the team. But we aren’t done and I can’t wait to get back on the grid this year. My next chapter isn’t here yet, so let’s finish this one strong. Merci pic.twitter.com/YFfzbwrgD7