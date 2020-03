Wenige Stunden zuvor war der Grand-Prix noch so wie die WM-Läufe in den Niederlanden (3.5.) und in Barcelona (10.5.) verschoben worden. Damit wurden von den ersten sieben geplanten Rennen fünf verschoben (auch Bahrain, China und Vietnam) und Australien und Monaco abgesagt. An der Cote d'Azur wurde das Aus am gleichen Tag bekannt gegeben, an dem vermeldet wurde, das Prinz Albert positiv auf das Virus getestet worden sei.

The Monaco Grand Prix will not take place in 2020, announces Automobile Club de Monaco. It is the first time since 1954 that F1 will not race in the Principality Gepostet von F1 am Donnerstag, 19. März 2020

FIA hofft auf Saisonbeginn "nach dem Mai"

Die Rennserie und der Weltverband FIA hoffen, dass die Saison "nach dem Mai" beginnen könne, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Die Entscheid, im Mai nicht zu starten, sei gemeinsam mit den Rennveranstaltern getroffen worden. Ziel sei es, die Gesundheit und Sicherheit der reisenden Angestellten der Teams und der Fans zu gewährleisten.

Das erste Rennen im ursprünglichen Kalender wäre nun der GP von Aserbaidschan in Baku am 7. Juni. Der GP von Österreich in Spielberg ist am 5. Juli angesetzt.

Formel-1-Sommerpause bereits im März

Ursprünglich sollten in diesem Jahr die Rekordzahl von 22 Grand Prix gefahren werden. Die Formel 1 und die FIA prüfen nun neue Kalendervorschläge. Ziel sind dem Vernehmen nach mindestens 17 Rennen. Dafür wurde auch die für August geplante Sommerpause auf März/April vorgezogen.

Laut Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko sollen durch den Wegfall der Sommerpause und einer Verlängerung bis in den Dezember 18 Rennen möglich sein. "Der Plan schaut jetzt so aus, dass die jetzt abgesagten Rennen dann in einem intensiven Programm über den Sommer und bis in den Dezember hinein nachgeholt werden, sodass man auf einen Rennkalender von circa 18 Veranstaltungen kommen wird", sagte Marko im ORF-Radio.

Der Automobil-Club von Monaco teilte mit, dass die Situation aus mehreren Gründen "untragbar" sei. Angeführt wurden der unklare weitere weltweite Verlauf der Pandemie, die Unsicherheit, welche Teams überhaupt teilnehmen könnten, fehlende freiwillige Helfer sowie die Einreisebeschränkungen und die schwierige Situation im Nachbarland Italien. Darum sei es "unter keinen Umständen" möglich, das Rennen heuer auszutragen, hieß es in der ACM-Stellungnahme.

(Quelle: APA)