Thiem und Schwartzman teilen sich einen Scheck in Höhe von 174.490 Euro und schreiben im Doppel-Ranking je 600 Zähler an. Thiem hatte in Kitzbühel (2016) mit Dennis Novak (AUT) und in diesem Jahr an der Seite von Schwartzman in Buenos Aires ebenfalls im Endspiel verloren. Im Doppelranking wird er auf Platz 79, seine bisher beste Position, klettern.

Thiem: "Nicht erwartet, dass wir im Finale stehen"

Trotz der Final-Niederlage gab es für Thiem keinen Grund, Trübsal zu blasen. "Wir hätten nie erwartet, dass wir im Finale stehen. Finale Masters 1000 ist ein Wahnsinn im Doppel, und so habe ich auch am Sonntag spielen dürfen in Madrid", konstatierte Thiem am Sonntag.

Zu seiner Trophäensammlung darf er nun die dritte im Doppel hinzufügen. "Ein Pokal für die Vitrine zu Hause immer was Schönes. Immer wenn ich ein Doppelfinale spiele, kommt es total unerwartet, dass heißt ich freue mich fast noch mehr drüber als übers Einzel", meinte Thiem lächelnd und bilanzierte nochmals kurz. "Es war eine schöne Woche und es war auch im Einzel eine sehr schöne Woche. Ich verlasse Madrid glücklich."

Nächstes Tennis-Turnier in Rom

Für Thiem, der in den vergangenen beiden Jahren in Madrid jeweils im Einzel-Finale verloren hatte, geht es nun nach Rom. Dort spielt er im Doppel mit Landsmann Jürgen Melzer. Im Einzel trifft er nach einem Freilos auf Fernando Verdasco (ESP) oder Kyle Edmund (GBR).

(APA)