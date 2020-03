"Bist du deppad, der hat mir jetzt fast die Rübe weggeschossen", ist bei dem mit einem Mikrofon verkabelten Sportler zu Beginn des Clips zu hören. Das Video selbst hat der Youngster noch nicht gesehen, verrät im Gespräch mit SALZBURG24 jedoch, dass er beim letztwöchigen Heimspiel gegen Gröden versuchte, "locker zu sein und Spaß zu verbreiten". Und das ist ihm durchaus gut gelungen (siehe oben).

Spaßvogel Frandl sorgt für lockere Stimmung am Eis

Alexander Frandl ist ein Stadt-Salzburger, der 1999 in Oberndorf geboren wurde und in der Eishockey-Akademie in Salzburg seine ersten Schwünge auf dem Eis zog. Zum Eishockey kam der Spaßvogel über ein Inserat, das ihm seine Eltern gezeigt haben. "Die Schnuppertrainings haben mich sofort überzeugt und in den Bann gezogen", erklärt Frandl am Freitag. Als ein "waschechter Salzburger“ hat der 20-Jährige im Kader der Red Bull Hockey Juniors alle Stationen im Nachwuchs sowie ab 14 Jahren in der Akademie absolviert.

Kapitän Marcel Zitz: „Müssen die Imports in den Griff bekommen" Vorbericht zum Playoff-Viertelfinale der #AlpsHockeyLeague

Frandls Plan A? "Profi-Eishockey-Spieler zu werden"

Frandl entwickelte sich im Lauf seiner Karriere zum kompromisslosen Verteidiger, wurde aber im Lauf der Saison von Trainer Teemu Levijoki zum Stürmer umfunktioniert. Der Traum, irgendwann in der Erste Bank Eishockey Liga zu spielen, spornt den 20-Jährigen beim täglichen Training an. "Am liebsten in Salzburg, aber sonst auch gerne bei einem anderen Verein. Hauptsache Profi-Eishockey." Sollte das nicht klappen, hat Frandl einen Plan B parat. "Sollte es nichts mit dem Eishockey werden, schwebt mir ein Sport-Studium oder die Polizeischule vor."

Frandl glaubt an AHL-Halbfinaleinzug

In seiner ersten vollen Alps Hockey League-Saison (AHL) hat er heuer in 43 Spielen fünf Tore und zehn Vorlagen verbucht. Insgesamt 59 Spiele in der zweithöchsten Liga hat er bereits in seiner Vita. Mit dem Titelverteidiger trifft Frandl im Play-off auf Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro. Das erste Spiel findet bereits am kommenden Samstag auswärts im ehemaligen olympischen Wintersportort (1956) Cortina d’Ampezzo (Venetien) statt. "Das wird richtig schwer. Beide Saisonduelle haben wir heuer verloren und wissen, was auf uns zukommt." Er ist aber zuversichtlich, dass es dennoch mit dem Halbfinal-Einzug klappt: Das Team hat sich weiterentwickelt und wir sind noch enger zusammengerückt." Zudem gefällt dem Salzburger die Rolle des Underdogs.

Laut behördlichem Beschluss werden die Heimspiele der Italiener unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus ausgetragen. Das erste Heimspiel für die roten Bullen findet am Dienstag, den 10. März, in der Eisarena Salzburg statt.

