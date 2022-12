"Grenzen ausreizen und Risiko waren jahrelang meine Leidenschaft im Skisport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl: die körperlichen Grenzen sind erreicht", teilt der Schweizer Beat Feuz am Mittwoch in einem Instagram-Posting mit. Er freue sich darauf, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sei gespannt, welche neuen Herausforderungen in sein Leben treten werden.

Feuz beendet Karriere am 21. Jänner

"Gleichzeitig bin ich unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und viele emotionale Momente erleben durfte. Nach 16 Jahren im Skiweltcup, werde ich am 21.1.2023 meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich, meine Lieblingsrennen Wengen und Kitzbühel noch einmal genießen zu dürfen", so der 35-Jährige weiter. Am 26. Dezember, also kommenden Montag, werde er in Bormio bei einer Pressekonferenz seine Gedanken zum Karriere-Aus teilen.

Der sympathische Eidgenosse hat in seiner Laufbahn insgesamt 16 Weltcup-Siege gefeiert, davon 13 in der Abfahrt. Die kleine Kristallkugel in der Abfahrt gewann Feuz insgesamt vier Mal, bei Olympia in Peking gewann er dieses Jahr Gold. Bei der Heim-WM in St. Moritz 2017 krönte er sich in der schnellsten Disziplin zum Weltmeister.

Wer ist Beat Feuz? Beat Feuz wurde am 11. Februar 1987 in Schangnau geboren. Er ist ein Schweizer Skirennfahrer. Der 35-Jährige ist auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert und gehört seit 2011 der Nationalmannschaft von Swiss-Ski an.Seine bisher größten Erfolge sind der Weltmeistertitel in der Abfahrt bei den Ski-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz, der viermalige Gewinn des Abfahrtsweltcups und die Goldmedaille in der Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen 2022.

(Quelle: APA/SALZBURG24)