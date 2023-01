Was für ein Finish in Schladming: Beim Nacht-Slalom katapultierte sich überraschend Clement Noel aus Frankreich auf die Eins und ließ dabei die Favoriten Henrik Kristoffersen und Manuel Feller hinter sich. Beim Österreicher, aber auch beim Superstar aus Norwegen versagten am Ende vor 40.000 frenetischen Zuseher:innen die Nerven. Auf den Plätzen zwei und drei reihten sich Ramon Zenhäusern (+0,07 Sek.) und Lucas Braathen (+0,38 Sek.) ein.

Manuel Feller in Durchgang eins noch im Soll

Nach dem ersten Durchgang beim Nacht-Slalom in Schladming landete Manuel Feller auf Rang zwei. Der Tiroler, der am Sonntag beim Heimrennen in Kitzbühel noch einfädelte und ausschied, ließ die Hoffnungen der tausenden ÖSV-Fans am Leben und sorgte so für ein Aufkochen einer elektrisierenden Stimmung an der Planai. Nur Favorit Henrik Kristoffersen war im ersten Durchgang noch schneller unterwegs, als der ÖSV-Star. Der Norweger führte nach dem ersten Lauf mit 0,21 Sekunden Vorsprung. In Lauerstellung brachte sich indes Loic Meillard (+0,30 Sek.) aus der Schweiz auf Rang drei, der im zweiten Lauf jedoch nicht an die starke Leistung anknüpfen konnte.

Feller und Kristoffersen vergeigen zweiten Lauf

Sowohl ÖSV-Ass Manuel Feller als auch Henrik Kristoffersen setzten den zweiten Lauf in den Schnee. Nachdem die beiden Ski-Stars nach dem ersten Durchgang noch angeführt hatten, reichte es nach Nervenversagen nur mehr für die Plätze vier und elf. Sehr zur Freude von Clement Noel, der somit nicht mehr von Platz eins zu verdrängen war und den Überraschungs-Coup auf der Planai einheimste. Denn so richtig auf dem Zettel hatte den Franzosen nach Rang sechs in Durchgang eins niemand. Der Olympia-Sieger zeigte jedoch einen fehlerfreien zweiten Lauf und war am Ende Nutznießer der konfusen Fahrten von Manuel Feller und Henrik Kristoffersen.

Fabio Gstrein erneut zweitbester ÖSV-Athlet

Fabio Gstrein wurde wie in Kitzbühel, wo er Rang zehn belegte, als starker Neunter erneut zweitbester Österreicher. Olympiasieger Johannes Strolz fiel im zweiten Lauf nach einer Fahrt am Rande des Ausscheidens von neun auf Platz 16 zurück. Für den Vorarlberger war es nach zahlreichen Ausfällen erst sein zweites Saisonergebnis, in Wengen war er Zwölfter. Marco Schwarz rutschte im zweiten Durchgang in Führung liegend am Innenski aus. Der Kärntner hielt sich zwar im Rennen, mehr als Rang 25 sprang allerdings nicht mehr heraus. Adrian Pertl fädelte im Finale ein.

Enttäuschung bei Linus Straßer und Daniel Yule

Für Linus Straßer, der in Schladming 2022 triumphierte, war es am Dienstag ein kurzer Auftritt auf der Planai. Der Deutsche fädelte im ersten Lauf bereits an der zweiten Stange ein und hatte mit Top-Platzierungen absolut nichts zu tun. Ebenso hat es Kitzbühel-Sieger Daniel Yule im zweiten Durchgang erwischt. Der Schweizer, nach dem ersten Ritt noch auf Rang drei, stürzte auf der Planai und verpasste den großen Wurf auf die Stockerl von Schladming.





Zuschauer im Zielraum am Dienstag, 25. Jänner 2022, beim 2. Durchgang des Slaloms der Männer in Schladming. Schladming trägt erstmals Nacht-Riesentorlauf aus Auf der Planai findet am 25. Jänner erstmals ein Weltcup-Riesentorlauf unter Flutlicht für die Alpinen statt. Wie der Ski-Weltverband FIS und der ÖSV am Donnerstag bekanntgaben, übernimmt Schladming …

Nächstes Mega-Event schon am Mittwoch

Am Mittwoch findet auf der Planai noch ein Weltcup-Riesentorlauf statt. Das Rennen beginnt um 17.45 Uhr. Vor der WM steht am 4. Februar noch ein Slalom in Chamonix auf dem Programm.

(Quelle: APA/SALZBURG24)