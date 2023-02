ÖSV-Skispringer Daniel Huber gibt auf der Mühlenkopfschanze in Willingen sein Comeback. Das gab der Verband in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

Huber meldet sich fit – Pause bereits eingeplant

Zuletzt war der 30-jährige Seekirchener (Flachgau) beim Weltcup-Auftaktbewerb in Wisla (POL) Anfang November im Einsatz. Danach erforderte eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie eine längere Pause. Die ersten Trainingssprünge in den vergangenen Tagen überzeugten das Betreuerteam rund um Cheftrainer Andreas Widhölzl, weshalb Huber in Willingen erstmals wieder Weltcup-Luft schnuppern wird. Beim darauf folgenden Weltcup in Lake Placid (USA) wird Huber hingegen neuerlich geschont, um sein Comeback mit einem individuellen Fahrplan daheim weiter zu festigen.

"Es tut gut, dass ich wieder dabei sein kann. Es war klarerweise keine einfache Zeit für mich. Ich hatte sogar gehofft, dass ich etwas schneller wieder zurück bin. Aber wichtig ist, was als Nächstes kommt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt der richtige Moment da ist, um wieder einzusteigen, und ich hoffe, dass ich dort anschließen kann, was mir das derzeit stärkste Skisprung-Team in dieser Saison bisher vorgelegt hat", sagte Huber.

In Willingen stehen ein Mixed-Team-Bewerb zum Auftakt am Freitag, gefolgt von jeweils zwei Einzel-Entscheidungen am Samstag und Sonntag am Programm. Neben Huber sind auch Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig am Start.

Huber überzeugt Trainer mit guten Sprüngen

"Wir sind wieder in voller Besetzung unterwegs und freuen uns auf die bevorstehenden Bewerbe in Willingen. Hayböck, Tschofenig und Aigner sind wieder einsatzbereit, das ist sehr positiv. Und Daniel Huber ist nach seiner längeren Pause gleich mit sehr guten Leistungen auf die Schanze zurückgekehrt. Wir müssen sein Comeback, mitten in der Saison, natürlich genau dosieren, aber der Einsatz jetzt in Willingen kommt genau zum richtigen Zeitpunkt", betonte Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Kramer fehlt wohl bis zur WM

Sara Marita Kramer, die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres, wird in Willingen weiter pausieren und den speziell auf sie abgestimmten Fahrplan wohl noch bis zur Nordischen Weltmeisterschaft in Planica (21. Februar bis 5. März) durchziehen. Weltcup-Einsätze sind für die Maria Almerin (Pinzgau) bis dahin nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Nun soll Kramer unter anderem auch von Iraschko-Stolz unterstützt werden, die unter Anleitung von Coach Rodlauer ihre langjährige Erfahrung einbringen wird, um die Teamkollegin gemeinsam mit dem Trainerteam zu unterstützen.

OP bei Iraschko-Stolz, Karriereende kein Thema

Österreichs routinierteste Skispringerin, Daniela Iraschko-Stolz, muss sich am kommenden Freitag einem neuerlichen, ambulanten Eingriff durch ÖSV-Teamarzt Jürgen Barthofer am bereits längere Zeit lädierten Knie unterziehen. Dadurch werden zumindest sechs weitere Wochen Belastungspause erforderlich. Dies bedeutet, dass Iraschko-Stolz in dieser Saison nicht mehr in den Weltcup zurückkehren wird. Ein Karriereende ist derzeit aber kein Thema.

(Quelle: SALZBURG24)