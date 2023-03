Titelverteidiger Salzburg ist auf schnellstem Weg ins Halbfinale der ICE Hockey League eingezogen. Die Eis-Bullen besiegten Fehervar am Dienstag auswärts glatt 6:1 und entschieden die Viertelfinalserie 4:0 für sich. Peter Schneider glänzte als vierfacher Torschütze. Während die Salzburger bereits auf ihren nächsten Gegner warten, fehlt dem KAC nach einem 3:1-Heimsieg gegen den VSV mit nunmehr 3:1-Siegen nur noch ein Erfolg.

2:2 steht es hingegen in den beiden anderen Duellen. Innsbruck gelang mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung in Wien der Ausgleich. Linz musste daheim ein empfindliches 1:5 gegen Bozen und damit den Gleichstand im Best-of-seven-Vergleich hinnehmen.

Salzburg steht im Halbfinale

Salzburg fand in Ungarn nach einem frühen Gegentor nur langsam ins Spiel. Im zweiten Abschnitt trumpfte dann aber erstmals Peter Schneider (34., 37./PP) mit einem Doppelpack auf. Kurz nach Wiederbeginn legte er seinen dritten Treffer nach. In der 45. Minute stellte Mario Huber mit dem 4:1 die Weichen endgültig auf Sieg. Später trafen auch noch Dennis Robertson (50.) und abermals Schneider (52./PP). Damit entschieden die Salzburger nicht nur die Final-Neuauflage der Vorsaison ohne Niederlage für sich, sondern feierten den bereits 16. Play-off-Erfolg in Serie.

Vierfach-Torschütze Peter Schneider sagte hinterher: „Die Ungarn hatten einen guten Start, wir wussten, dass sie in ihrer eigenen Halle mit Vollgas rauskommen würden. Aber wir haben geduldig dagegengehalten und die Partie mit einer starken Mannschaftsleistung gewonnen. Am Ende haben wir die großteils sehr enge Serie gewonnen, weil wir es geschafft haben, an unserem ‚Game Plan‘ festzuhalten. Auch heute war es wieder von allen eine geile Mannschaftsleistung.“

KAC gewinnt Derby

Auch der KAC geriet durch einen Treffer von Maximilian Rebernig (2.) früh in Rückstand. Wenig später hatten die Klagenfurter bei einem Stangenschuss der anfangs besonders forsch auftretenden Villacher Glück. Bei eigenen Angriffen brachten sie Lamoureux-Ersatzmann Alexander Schmidt im VSV-Tor zunächst nicht besonders oft in Bedrängnis. Im Mittelabschnitt hatte der VSV mit einem weiteren Gehäusetreffer erneut Pech, ehe Matt Fraser (26.) im direkten Gegenzug der Ausgleich glückte.

Bald danach ließen beide Mannschaften etwas mehr Vorsicht walten. Das bessere Ende in einem neuerlich spannenden Schlagabtausch der Erzrivalen hatten schließlich die Klagenfurter für sich. Nikolaus Kraus (47.) stellte mit dem ersten Derby-Tor seiner Karriere auf 2:1, in den Schlusssekunden erhöhte Manuel Ganahl per Empty-Net-Tor noch. Nach dem ersten Heimsieg in der laufenden Serie erhält der KAC am Freitag in Villach die erste Chance auf die Entscheidung.

Siege für Innsbruck und Bozen

Im Duell der Capitals mit Innsbruck behielt indes auch im vierten Spiel das Auswärtsteam die Oberhand. Der erste und bis ins Schlussdrittel einzige Treffer in Wien gelang dem Innsbrucker Daniel Leavens nach 26 Minuten. Für den hart erkämpften Ausgleich der Caps zeichnete sich Armin Preiser (47.) verantwortlich, dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung ließ Senna Peeters (71.) die Innsbrucker jubeln, die im nächsten Match das Heimrecht haben.

In Linz trafen die Gäste aus Bozen nach zwei Minuten erstmals. Zur Mitte des zweiten Drittels schlug es dann binnen 62 Sekunden gleich zweimal im Kasten der Oberösterreicher ein. Fünf Minuten später machte der favorisierte Grunddurchgangssieger mit dem 4:0 vorzeitig alles klar. Im Schlussabschnitt legten die Südtiroler noch einmal nach. Den 1:5-Ehrentreffer für die Black Wings zum Endstand markierte Marc-Andre Dorion (51.). Spiel fünf steigt am Freitag in Bozen.

(Quelle: APA/SALZBURG24)