EC Red Bull Salzburg mit nächster Playoff-Show gegen KAC

Dass diese best-of-seven Halbfinal-Serie einiges zu bieten hat, das zeigten nicht nur die ersten beiden Duelle zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem Klagenfurter AC. Denn nach dem klaren 5:1-Auftaktsieg am Freitag fingen sich die Bullen am Sonntag in Spiel zwei eine satte 6:2-Abfuhr am Wörthersee, ehe am Dienstag abermals die Serienführung gelang. Für die Kärntner fühlte sich die zweite Playoff-Watschn in Salzburg nahezu an wie ein Déjà-vu.

Game 3 between @ecrbs and @EC_KAC was also a clear affair for the home team. The Red Bulls prevailed as in the series opener with 5️⃣:1️⃣ and took the 2:1 lead in the "best-of-7" series. Benjamin Nissner was the only player to score twice.#UnitedByPassion #ICEPlayoffs pic.twitter.com/nwHqUkzY0S — win2day ICE Hockey League (@win2dayICE) March 28, 2023

Salzburg von Beginn an überlegen

Auf den ersten Treffer mussten die 3.400 Fans in der ausverkauften Eisarena im Volksgarten nur 130 Sekunden warten, als Benjamin Nissner (3.) einen Querpass von Verteidiger Martin Stajnoch zum 1:0 verwertete. Auch danach waren es die Bullen, die den Ton auf dem Eis angaben und alla bonheur auf 2:0 stellten. Defensiv-Ass Dennis Robertson (17.) fasste sich ein Herz und kramte seine feine Klinge heraus, düpierte KAC-Goalie Sebastian Dahm mit einer gekonnten Umkurvung des Kastens und erwischte den Dänen am kurzen Pfosten eiskalt.

Der KAC hatte nach Abschnitt eins sogar Glück, dass die Salzburger nicht auf 4:0 oder 5:0 stellten, fanden Mario Huber, Florian Baltram und Peter Schneider allesamt im Klagenfurter Schlussmann ihren Sieger.

What a goal by Dennis Robertson of @ecrbs who made it 2:0 in the 3rd semifinal against the @EC_KAC.#UnitedByPassion #ICEPlayoffs pic.twitter.com/8rbb2yOzb4 — win2day ICE Hockey League (@win2dayICE) March 28, 2023

Klagenfurter AC macht's nur kurz spannend

Dass es Mario Huber besser kann als noch im ersten Drittel, das zeigte der Tiroler in der 25. Minute. Per Backhand legte Peter Hochkofler sehenswert auf den freistehenden Huber im Slot, der nur mehr die Kelle hinhalten musste und auf 3:0 erhöhte. Die Eis-Bullen zeigten sich auch im Mittelabschnitt klar überlegen, mussten nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Rihards Bukarts (31.) dann aber doch den 3:1-Anschlusstreffer hinnehmen. Der Lette verlud Bullen-Schlussmann Atte Tolvanen mit einem strammen Schuss aus der Distanz.

Das Gefühl, dass es hier noch spannend werden könnte, hielt sich im Volksgarten allerdings nur kurz. Nachdem sich die Crew von Headcoach Matt McIlvane schüttelte, schnürte Benjamin Nissner in der 37. Minute seinen persönlichen Doppelpack und stellte die dritte Halbfinal-Runde auf 4:1.

EC Red Bull Salzburg greift nach Matchpuck

Den letzten Zweifler des Abends ließ Troy Bourke (51.) verstummen und erhöhte die Bullen-Führung auf 5:1. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, der Meister kann schon am Freitag in Klagenfurt den ersten Matchpuck in diesem Halbfinale, das scheinbar den Heimteams gehört, ergattern.



Die Reaktionen der beiden Cheftrainer hätten nach der Partie kaum unterschiedlicher ausfallen können. Während KAC-Coach Petri Matikainen mit den Worten "wir haben das ordentlich vergeigt" resümierte, freute sich Bullen-Cheftrainer Matt McIlvane über eine geschlossene Mannschaftsleistung und forderte von seiner Crew am Freitag ein konzentriertes Nachsetzen. "Ich glaube nicht, dass wir nochmals so unter die Räder kommen, wie am Sonntag. Das waren nicht wir", blickte der US-Amerikaner nochmals auf die 6:2-Schlappe in Spiel zwei zurück.



Mit einem dritten Halnbfinal-Erfolg am Freitag beim KAC wären die Salzburger nur mehr einen Sieg vom Finale entfernt.

Wien schreibt erstmals im Halbfinale an

In Bozen jubelten die Capitals, die unter anderem ohne den verletzten Liga-Toptorschützen Maxwell Zimmer auskommen mussten, vor 5.422 Zuschauer:innen über den ersten Sieg in der Halbfinal-Serie. In Südtirol dominierten zunächst aber beide Defensivreihen. Das erste Tor fiel im zweiten Drittel, Matt Frattin (22.) brachte den HCB Südtirol mit 1:0 in Führung.

Für die Wiener, angeführt vom überragenden Goalie Bernhard Starkbaum, drehten allerdings Jeremy Gregoire (37.), der den Puck hoch in der Luft über die Linie drückte, und Bernhard Posch (54.) mit seinem ersten Play-off-Tor das Match. Die Südtiroler waren mit insgesamt vier Stangen- bzw. Lattenschüssen vom Pech verfolgt. Am Freitag findet in Wien die vierte Partie statt.

Eishockey-Liga: Playoff-Halbfinale

EC Red Bull Salzburg - EC KAC 5:1 (Stand: 2:1)

HC Bozen - Vienna Capitals 1:2 (Stand: 2:1)

(Quelle: SALZBURG24)