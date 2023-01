Die Nerven lagen am Sonntag in der Eisarena im Volksgarten blank. Im ewigen Klassiker der Eishockey-Liga zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem EC-KAC liefen die Bullen lange Zeit einem Rückstand hinterher. Zwei Sekunden vor dem Ende fingen sich die Salzburger doch noch den Ausgleich ein. In der Verlängerung sorgte Rückkehrer Ty Loney mit einem unglaublichen Treffer für den 4:3-Sieg vor fast ausverkauftem Haus.

Strittige KAC-Führung in Salzburg

Der KAC schockte den Meister schon früh und machte durch Thomas Hundertpfund nach einer strittigen Strafe gegen Salzburgs Lukas Schreier (7.) in Überzahl das 1:0. Während der rappelvolle Gäste-Sektor erstmals tobte, hatte auch Bullen-Dompteur Matt McIlvane einige nette Worte für das Schiedsrichter-Duo um Manuel und Kristijan Nikolic über. Die Entscheidungen der Nikolic-Brüder kamen auf der sonst so ruhigen Salzburger Bank alles andere als gut an.

Fulminantes Mitteldrittel der Bullen

Salzburg benötigte in der Folge einige Minuten, um den Rückstand zu verdauen, schlug dann aber im Mitteldrittel eiskalt zu. Nach dem Ausgleich von Mario Huber (28.) in Überzahl waren es Nicolai Meyer (33.) und Youngster Nikolaus Heigl (35.), die in weniger als zwei Minuten auf 3:1 stellten und die fast ausverkaufte Eisarena zum Tollhaus verwandelten. Der Meister drehte die Partie gegen den Rekordmeister innerhalb von sieben Minuten.





KAC erkämpft Overtime in Salzburg

Doch Duelle gegen den Rekordmeister aus Klagenfurt schreiben stets ihre eigenen Geschichten. Daran änderte sich auch am Sonntag nichts. Der KAC war trotz vergebener Führung weiterhin in Lauerstellung und nutzte einen defensiven Abstimmungsfehler der Bullen. Torschütze Rok Ticar machte die Kiste damit vier Minuten vor der Schluss-Sirene doch nochmal spannend (56.).

Dass diese fulminante Partie keine Grenzen kannte, wurde in den gesamten 60 Minuten ersichtlich. Doch als Fabian Hochegger 2,7 Sekunden vor dem Ende den 3:3-Ausgleich über die Linie schob, stand die Eisarena endgültig Kopf. Es herrschte eine Atmosphäre, dessen Ausmaß man sonst nur in den Playoffs erlebt. Den Klagenfurtern gelang somit tatsächlich die Aufholjagd und schickten den Eishockey-Klassiker in die Verlängerung.

Ty Loney entscheidet Eishockey-Klassiker

In der Overtime buhlten beide Mannschaften um das Zusatzkörndl. Dieses heimsten sich am Ende die Salzburger, passend zu diesem Spielverlauf, furios ein. Loney (64.) fasste sich ein Herz, zündete den Turbo und überraschte KAC-Goalie Sebastian Dahm per "Bauerntrick". Der dänische Nationaltorhüter hatte beim Schuss des Rückkehrers keinerlei Abwehrchance. Bezeichnend dafür war, dass der Schlussmann fassungslos für einige Minuten am Bodeliegen blieb, während die Bullen den Sieg feierten.

Leader kommt am Dienstag nach Salzburg

„Das war ein unglaubliches Match. Wir haben gut gespielt, jeder einzelne hat seinen Job gemacht und wir haben uns nicht aus der Fassung bringen lassen. Das war ein ganz starkes Spiel der gesamten Mannschaft. Und natürlich bin ich über den Treffer sehr glücklich, speziell in Overtime ist das was Besonderes“, sagte Siegtorschütze Ty Loney im Anschluss an den Krimi gegen den EC-KAC.

Die Salzburger sind damit nach dem freitäglichen Ausrutschter in Villach wieder zurück in der Erfolgsspur. Am Dienstag wartet mit den Haien Innsbruck der Tabellenführer auf die McIlvane-Crew.

(Quelle: SALZBURG24)