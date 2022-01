Der erste Spieltag der ICE Hockey League im neuen Jahr hat aufgrund medizinischer Corona-Vorsichtsmaßnahmen lediglich als Rumpfrunde mit zwei Spielen stattgefunden.

Eishockey-Klubs halten sich bedeckt

Die Matches KAC gegen Linz und Ljubljana gegen Bozen waren am Samstag abgesagt worden. Dornbirn – Innsbruck und Znojmo – Fehervar folgten kurzfristig am Sonntag. Die Liga gab wie gewohnt über die angeführten medizinischen Vorsichtsmaßnahmen hinaus keine Details bekannt. Auch von den Klubs wurden keine Informationen wie etwaige Covid-Fälle veröffentlicht.

Dornbirn ???? Innsbruck postponed ‼️



The game between @DECBulldogs and #HCInnsbruck scheduled for today has been postponed due to medical precautions too. An alternate date will be announced later. #UnitedByPassion pic.twitter.com/ecC3nQZIBi — bet-at-home ICE Hockey League (@betathomeICE) January 2, 2022

Komplette Liga-Pause droht

Nun folgen weitere Absagen: Am Dienstag sind die Partien Vienna Capitals gegen Black Wings Linz und Graz99ers gegen Fehervar betroffen, wie die Liga am Montag mitteilte. Auch eine kurze Pause der gesamten Liga dürfte in nächster Zeit eine Option sein.

Ersatztermine für die ausgefallenen Spiele gibt es noch nicht, zwingend müssen sie aber nicht ausgetragen werden. Man werde sich zu Wochenbeginn jedenfalls mit allen Klubs über das weitere Vorgehen beraten, hieß es von der Liga auf Anfrage.

Eis-Bullen ringen Außenseiter wieder im Nachsitzen nieder

Salzburg tat sich gegen Angstgegner Bruneck erneut schwer und gewann dank des Treffers von Kapitän Thomas Raffl (62.) vor 1.860 Zuseher erst in der Overtime. Gegen die Pustertaler hatten die Bullen am 3. Dezember mit einem 3:4 daheim die bisher letzte Niederlage bezogen. Nun siegten die Mozartstädter zum neunten Mal in Folge. Nur eine Corona-Pause scheint den Leader derzeit bremsen zu können.

The fourth season meeting between @hcpustertal & @ecrbs was also not decided in regulation time. On Sunday, the league leader earned a 3:2 overtime win with captain Thomas Raffl scoring the game winner. The Red Bulls thus celebrated their ninth victory in a row.#UnitedByPassion pic.twitter.com/UH4TfSe8At — bet-at-home ICE Hockey League (@betathomeICE) January 2, 2022

VSV siegt gegen Grazer 99ers

Der VSV fuhr mit dem klaren Erfolg gegen die 99ers seinen dritten Sieg in Serie seit der 1:9-Klatsche gegen den KAC ein. Am Dienstag ist in Villach die Derby-Revanche angesetzt.

In Graz traf Renars Krastenbergs für die effizienteren Villacher im Schlussdrittel zweimal, auf der Gegenseite gelangen auch Mike Zalewski zwei Treffer. Die Grazer verpasste nicht nur einen neuen Clubrekord von neun Siegen in Folge, sondern mussten den VSV auch in der Tabelle auf Platz sieben vorbeilassen.

(Quelle: APA)