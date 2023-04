Die Kaderplanung bei Eishockey-Meister Red Bull Salzburg läuft weiter auch Hochtouren. Neben Atte Tolvanen, David Kickert und Chay Genoway erhalten auch Peter Schneider und vier weitere Verteidiger einen neuen Vertrag für die kommende Saison.

Sturm-Ass Peter Schneider hat unterschrieben

Peter Schneider wird auch in der kommenden Saison für die Eis-Bullen auf Torejagd gehen wird. Das verriet der 32-Jährige am Rande der Meisterfeier am Dienstag auf S24-Nachfrage. "Ja, ich bleibe in Salzburg", sagte der gebürtige Wiener, der an der Salzach bereits in seine dritte Spielzeit gehen wird. Die Verlängerung mit Dominique Heinrich dürfte indes ebenso nur mehr Formsache sein. "Für mich gibt es keinen interessanten Verein, außer Salzburg", so der Verteidiger, der seit 16 Spielzeiten das Trikot der Mozartstädter überstreift.

Vier Eigengewächse bleiben in Salzburg

Lukas Schreier, Paul Stapelfeldt, Philipp Wimmer und Devin Steffler schnüren sich ihre Skates kommende Saison ebenso in Salzburg: Das Defensiv-Quartett unterschrieb je einen Vertrag für eine weitere Spielzeit. In puncto Abwehr soll nach S24-Informationen auch Dennis Robertson kurz vor einer Verlängerung stehen.

Noch keine Entscheidung über McIlvane-Nachfolge

Tränenreich wurde es für Headcoach Matt McIlvane am Dienstag bei der Meisterparty des Titelverteidigers. Der Amerikaner verlässt Salzburg nach vier Jahren und zwei Titeln und coacht kommende Saison beim Farmteam der Anaheim Ducks, den San Diego Gulls. Als Nachfolger dürfte wohl Oliver David beste Chancen besitzen. Der US-Boy fungierte bis dato als Co-Trainer beim EHC Biel in der Schweiz. Weil bei Schwesterklub Red Bull München am Freitagmittag Ex-Salzburger Don Jackson sein Karriereende bekannt gab, ist auch an der Salzach zeitnah mit einer Entscheidung auf der Trainerbank zu rechnen.

