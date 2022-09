Von Mathias Funk

Der EC Red Bull Salzburg startet gegen die Vienna Capitals in die ICE Hockey League-Saison 2022/2023. Die Mission lautet zweifellos Titelverteidigung. Mit Siegen in der Champions Hockey League (CHL) konnten die Eis-Bullen bereits einen Vorgeschmack geben.

Keine klare Nummer eins im Salzburger Tor

Bei den Eis-Bullen tat sich nach der Meister-Saison und den Play-offs ohne Niederlage einiges. Die McIlvane-Crew musste einige Abgänge hinnehmen, konnte sich jedoch punktuell sehr gut verstärken. So bekommt der potenzielle Stamm-Goalie – Atte Tolvanen – mit David Kickert einen echten Herausforderer. "Ich würde mich nicht auf eine Nummer eins festlegen, denn wir schauen uns die Leistungen Woche für Woche an", heizt der Bullen-Dompteur den Kampf um die Eins an. In der CHL erhielten sowohl der Finne als auch Neo-Bulle Kickert Einsätze.

APA/GERD EGGENBERGER "Wenn wir alles so umsetzen, wie wir es geplant haben, werden wir mit einem Sieg starten", zeigt sich Salzburg-Kapitän Thomas Raffl zuversichtlich.

Wie geht’s weiter ohne TJ Brennan?

Aus der meisterlichen Salzburger Abwehr zog es Top-Defender TJ Brennan in die Schweiz, wo der 33-Jährige künftig für HC Ajoje verteidigt. Der US-Amerikaner fiel in der abgelaufenen Spielzeit nicht nur defensiv auf, sondern spielte auch seine Offensivqualitäten gekonnt aus. "Es ist immer schwer, über den individuellen Austausch von Spielern zu sprechen. Einen Spieler wie TJ Brennan zu ersetzen ist nahezu unmöglich", sagte Kapitän Thomas Raffl auf SALZBURG24-Nachfrage beim Liga-Event in Velden. Gelingen soll dieses Vorhaben allerdings mit einer fast rundumerneuerten Verteidigung: So sicherten sich die Eis-Bullen im Sommer die Dienste von Dennis Robertson, Chay Genoway, Matthew MacWilliam und Tyler Lewington.

Thomas Raffl und Co in Frühform

Im Angriff sollen die wie schon zuletzt bärenstarken Thomas Raffl, Benjamin Nissner, Ali Wukovits und Liga-MVP Peter Schneider für Furore sorgen. Die vier ÖEHV-Teamspieler hatten bereits in der abgelaufenen Spielzeit maßgeblichen Anteil am Meistertitel und unterstrichen auch in der Pre-Season sowie in der CHL eine ordentliche Frühform. Auch auf Ty Loney müssen sich die gegnerischen Abwehrreihen gefasst machen, hofft der 30-jährige US-Boy doch auf eine verletzungsfreie Saison. Mit Troy Bourke fixierten die Mozartstädter zusätzlich einen Stürmer, der bereits in Deutschland und Finnland performte.

Eishockey-Auftakt gegen Vienna Capitals

Der Startschuss zur "Mission Titelverteidigung" fällt schon am Freitag, wenn mit den Vienna Capitals der letztjährige Halbfinal-Gegner seine Visitenkarte an der Salzach abgibt. "Wir erwarten uns das beste Hockey von den Wienern. Es gibt nicht viele Geheimnisse", so Raffl, der in seine nunmehr 13. Spielzeit für die Eis-Bullen geht. "Wir wissen, wie die Caps spielen und haben einige Videos studiert. Am Ende ist es aber so, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. Wir wollen unser Eishockey auf die Platte bringen. Wenn wir alles so umsetzen, wie wir es geplant haben, werden wir mit einem Sieg starten."

APA/GERD EGGENBERGER Diese Trophäe wollen die Eis-Bullen erneut in Höhe stemmen.

Eis-Bullen vor "Mission Titelverteidigung"

Fakt ist, in Salzburg zählen nur Titel. Nach einer starken Vorbereitung mit Siegen gegen die Eisbären Berlin, Bietigheim und Zug folgten in der Eishockey-Königsklasse Erfolge gegen den norwegischen Meister Stavanger sowie dem 16-fachen finnischen Champion Tampere. Zwar dürfte die Aufgabe gegen Wien nicht einfacher werden, in der Vergangenheit gab es für die Hauptstädter jedoch meist wenig Körndl im Volksgarten. Beim Auftakt-Heimspiel gegen Wien kommen Frauen übrigens kostenlos in die Eis-Arena beim Salzburger Volksgarten.

