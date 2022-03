Von Mathias Funk

Die Crew von Matt McIlvane startet am Mittwoch in die Play-Offs. Gegen Znojmo wollen die Eis-Bullen von Beginn an die Leistungen des Grunddurchgangs anknüpfen – doch reicht das auch für den Meistertitel? Das zweite Spiel steigt auswärts am Freitag, am Sonntag folgt das dritte der Spiel der Serie wieder im Salzburger Volksgarten. SALZBURG24 hat die Eis-Bullen kurz vor dem Startschuss unter die Lupe genommen.

Zwei Goalies kämpfen um die Eins

Ein Torhüter-Problem haben die Eis-Bullen in dieser Saison wahrlich nicht. Trotz zwischenzeitlicher Verletzung zeigte nicht nur JP Lamoureux, sondern auch Atte Tolvanen, stets eine bärenstarke Leistung. Der Finne kam aufgrund des Ausfalls von Lamoureux in die Mozartstadt und hatte bei den Eis-Bullen keinerlei Startschwierigkeiten. Glanzparaden hatten Shutouts zur Folge und der Finne behielt auch nach der Rückkehr von JP Lamoureux einen kühlen Kopf und steht dem US-Amerikaner bis dato in Nichts nach. Für wen sich Bullen-Dompteur McIlvane im Viertelfinale gegen Znojmo entscheidet, ist derweil noch offen. Im Grunddurchgang wollte sich der Headcoach auf S24-Nachfrage nicht festlegen. Daran hat sich auch kurz vor dem Play-Off-Start nichts geändert, stellte der Chef hinter der Bande am Montag klar: „Ein positives Problem für uns, wenn wir zwei so starke Torhüter haben, die spielen wollen“, schmunzelt McIlvane vor dem Play-off-Startschuss.

Defensive als Fels in der Brandung

Auch die Verteidigung machte in 49 absolvierten Grunddurchgangs-Partien einen tadellosen Job. Kein Wunder, hat man mit TJ Brennan ein Abwehr-Ass in den eigenen Reihen, der zudem noch weiß, wo die Kiste steht. Der 32-Jährige US-Amerikaner kam im Sommer aus der Schweiz an die Salzach und krönte sich in der laufenden Spielzeit zum torgefährlichsten Abwehrspieler der Liga. In 48 Partien netzte der Linkshänder 20 Mal ein und legte weitere 27 Mal einen Bullen-Jubel auf. Auch im Jahr 2016 hatte man mit Zdenek Kutlak und Brian Fahey zwei offensivstarke Defender im Team. Das Ergebnis ist jedem Salzburger Eishockey-Fan bekannt, feierte man doch am Mozartplatz eine gebührende Meisterparty. Finalgegner damals? Richtig, der heurige Viertelfinal-Pick Orli Znojmo.

Dass man in der heimischen Eishockey-Liga mit 109 Gegentoren die wenigsten zählt, ist jedoch nicht nur TJ Brennan in die Skates zu schieben, sondern auch den übrigen Verteidigern im Kader der Red Bulls. Mit Keegan Kanzig sicherten sich die Eis-Bullen im Herbst die Dienste eines Abwehrhünen, der die quirligen und blitzschnellen gegnerischen Angreifer vom eigenen Gehäuse schnörkellos fernhält. Dazu stoßen die geballte Erfahrung von Alexander Pallestrang und Dominique Heinrich hinzu, um für die nötige Kontinuität in der Defense zu sorgen.

"Es geht wieder bei Null los"

Besonders Dominique Heinrich weiß aber, dass ein solider Grunddurchgang noch lange nicht ausreicht, um im Frühjahr in der Salzburger Innenstadt die Meisterschaft zu feiern: „Zwar haben wir uns mit den Siegen viel Selbstvertrauen erarbeitet. Aber es geht wieder bei Null los, es braucht vier Siege, um eine Runde weiterzukommen“, ist sich der laufstarke Bullen-Verteidiger bewusst, der diese Einstellung auch seinen Teamkollegen einimpfen will.

GEPA pictures Red Bull Salzburg bringt heuer alles mit, was es für einen Meistertitel braucht.

Darüber hinaus darf eine Personalie nicht unerwähnt bleiben, nämlich jene von Youngster Kilian Zündel. Der Eigenbauspieler aus der hauseigenen Lieferinger Eishockey-Akademie überzeugte im Jersey der Eis-Bullen nicht nur Matt McIlvane, sondern auch NLA-Club HC Ambri Piotta. Der Schweizer Traditionsverein stattete den 21- Jährigen ab der kommenden Saison mit einem Vertrag aus. Zündel darf sich somit auf ein Engagement in einer der Top-5-Ligen Europas freuen. Psychisch wichtig für den Hinterkopf, dürfte die geklärte Zukunft die eigene Leistung auf dem blanken Parkett pushen.

"Wiener-Linie" als Erfolgs-Garant

Was für den Fußball zählt, stimmt auch im Eishockey. „Defensiven gewinnen Meisterschaften". Wenn vorne aber keine Tore geschossen werden, bringt auch ein starker Gegentorschnitt nicht viel. Mit diesen Sorgen müssen sich die Red Bulls in dieser Saison, welche pandemiebedingt abermals Überraschungen mit sich brachte, allerdings nicht herumärgern. Besonders die Hauptstadt-Burschen Ali Wukovits, Benjamin Nissner, MVP Peter Schneider und Ty Loney machten in zahlreichen Duellen den Unterschied. Allesamt wechselten im Sommer aus Wien in die Mozartstadt und zählen seither zu den Erfolgs-Garanten der McIlvane-Crew. Insgesamt kamen die vier Abwehrrecken auf unglaubliche 68 Tore und 77 Assist.

Ein Wert, der sich nicht nur meisterlich liest, sondern mit Last-Minute Neuzugang Brian Lebler vor wenigen Tagen auch noch geboostert wurde. Denn der Austro-Kanadier kam erst kurz vor Ende des Grunddurchgangs per Leihe aus Linz nach Salzburg und bringt ebenfalls nochmal 48 Scorerpunkte mit. Allerspätestens jetzt dürften die Abwehrspieler von Viertelfinal-Gegner Znojmo gehörig ins Schwitzen kommen.

Riesiger Titelhunger

Schon vor der Saison tat man im Lager der Eis-Bullen alles dafür, eine klare Marschroute vorzugeben. Vom Titel war die Rede: "Man will einfach gewinnen. Wir haben die Mannschaft und die Charaktere dazu", bekräftigte Stürmer Thomas Raffl vor der Saison gegenüber S24. Der Kapitän weiß wie kein Zweiter, wie man Meisterschaften gewinnt, schließlich bekommt man in seiner Vitrine bereits vier Pötte zu Gesicht. "Wenn wir uns die ganze Saison pushen, werden wir die Früchte ernten", kannte Raffl vor der Saison schon das Erfolgsrezept: "Wir haben uns von Spiel zu Spiel und Training für Training bis ans Limit gepusht. Bei uns in der Kabine ist die Stimmung sehr familiär und alle kommen untereinander gut klar. Kleine Reibereien können wir auf dem Eis positiv ummünzen", freute sich der 35-Jährige über eine homogene Stimmung im Team.

Die Voraussetzungen für einen Salzburger Lauf bis zum Titelgewinn sind also mehr als intakt. Die Mannschaft von McIlvance hat den Grunddurchgang mit Bravour abgeschlossen – nun folgt die Kür. Und eines dürfte heuer klar sein: Der Eishockey-Meistertitel geht nur über Salzburg.

(Quelle: SALZBURG24)