Fehervar AV19 erwies sich am Dienstag als die erwartet harte Nuss. Die Eis-Bullen liefen gegen den Vizemeister aus Ungarn lange einem Rückstand hinterher und nutzten erst nach mehr als einer halben Stunde ihre Chancen. In der Ladies-Night sorgten drei Österreicher für einen am Ende klaren Heimsieg.

Andrew Sarauer schockt überlegene Bullen

Die Salzburger drückten von Beginn an auf den ersten Treffer und erspielten sich früh zwei echte Sitzer. Nikolai Meyer traf nach einem Querpass von Lukas Schreier aber nur die Querstange. Danach scheiterte Peter Schneider per „back-hand“ an Fehervar-Schlussmann Olivier Roy. Wer vorne die Chancen nicht nutzt, der wird auch im Eishockey hart bestraft. Andrew Sarauer behielt in einer unübersichtlichen Situation die Übersicht und stocherte in Minute neun den Puck zum 0:1 über die Linie.

Stapelfeldt und Baltram drehen Partie

Die Bullen benötigten gegen ein defensiv eingestelltes Szekesfehervar eine knappe halbe Stunde für den Ausgleich. Nachdem Mario Huber, Ty Loney und Florian Baltram verpassten, fasste sich Paul Stapelfeldt ein Herz und knallte die Scheibe mit einem satten Distanzschuss zum 1:1-Ausgleich ins Netz (29.). Der Meister nutzte nun seine Chancen und drückte die Gäste in die eigene Zone. Nach einem Querpass von Dennis Robertson stand Florian Baltram goldrichtig. Der Stürmer musste dabei nur mehr die Kelle hinhalten und schrieb unbedrängt zur 2:1-Führung an (36.).

???? 7. SIEG IN SERIE ???? Die Red Bulls sichern sich 3 Punkte gegen Fehervar und bleiben im Rennen um die Tabellenspitze! Im 4. Duell gegen die Ungarn den 4. Sieg geholt und auf gehts ins Kärnten Wochenende. Am Freitag gehts nach Villach und am Sonntag kommt der KAC! #GoRedBulls pic.twitter.com/jQSNzv7oEN — EC Red Bull Salzburg (@ecrbs) January 10, 2023

Eis-Bullen machen alles klar

Auch im Schlussabschnitt waren es die Hausherren, die weiter für Furore sorgten. Denn nach dem 3:1 durch Benjamin Nissner (53.) war es schlussendlich Peter Schneider, der in der Schlussminute per „Empty-Net-Goal“ den 4:1-Endstand einschob (60.). Die Salzburger heimsten mit dem Sieg über Szekesfehervar den siebten Streich am Stück ein. Weil aber Bozen mit 4:3 in Wien gewann, verpasste der Eishockey-Meister den Sprung auf Rang zwei.



Siegtorschütze Paul Stapelfeldt zeigte sich nach der Partie zufrieden. „Gegen die Ungarn ist es immer schwer zu spielen. Sie sind mit einem guten Tempo gekommen und haben vorne technisch versierte Spieler. Aber auf das haben wir uns eingestellt. Wir hatten viele Chancen, mussten aber gerade deswegen hinten wachsam bleiben, wenn sich die Tore nicht gleich einstellen. Am Ende haben wir es aber souverän gemacht“, so der Verteidiger in der Mixed-Zone.

Salzburg gegen Kärntner-Klubs gefordert

Recht viel einfacher wird es für die Eis-Bullen auch am Wochenende nicht. Mit dem Kärntner-Doppel gegen Villach und Klagenfurt sind Peter Schneider und Co abermals gefordert. „Besonders das Spiel in Villach am Freitag wird uns auch aufgrund der extremen Stimmung dort sehr fordern“, fügte Stapelfeldt auf Nachfrage hinzu. Klar ist auch, dass der Villacher SV aber auch der Klagenfurter AC am Sonntag auf heimischer Platte erst zu knacken sind.

(Quelle: SALZBURG24)