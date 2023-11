Das war wahrlich nichts für schwache Nerven, was die Zeller Eisbären (EKZ) am Donnerstagabend bei den Sterzing Broncos aufs Eis zauberten. Nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand sorgten die Salzburger mit einem bärenstarken Powerplay und zwei Skandinaviern in Topform für einen knappen 6:5-Sieg am Brenner.

Zeller Eisbären drehen zweimaligen Rückstand

Im ersten Drittel gerieten die Zeller schnell mit 0:2 in Rückstand, ehe Fredrik Widen (15.) und Christian Jennes (20.) noch vor der Pause für den Ausgleich sorgten. Im Mitteldrittel spielte sich der Tabellenführer aus dem Pinzgau in einen wahren Rausch, erarbeitete sich 22 Torchancen und kam nach einem zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand erneut eindrucksvoll zurück. Ein Doppelpack von Tomi Wilenius (32./37.), der zweite Treffer von Fredrik Widen (33.) und ein Tor von Alexander Lahoda (38.) sorgten dafür, dass die Mannschaft von EKZ-Cheftrainer Mike Flanagan das halbe Dutzend in Südtirol voll machte.

Tomi Wilenius und Fredrik Widen schnüren Doppelpack

Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Tomi Wilenius, der bei den Sterzingern erneut doppelt traf und seine Topscorer-Qualitäten in der Liga untermauerte. "Es macht einfach riesigen Spaß, mit Nick Huard und Daniel Ban in einer Reihe zu spielen. Wenn ich die beiden nicht hätte, wäre die Saison für mich persönlich sicher nicht so gut gelaufen", so der Finne im Gespräch mit SALZBURG24. In 16 Spielen traf der Stürmer 16 Mal und bereitete 17 weitere Tore vor. Damit hält der 30-Jährige bei 33 direkten Torbeteiligungen von insgesamt 72 EKZ-Treffern in dieser Saison. Eine Quote von 46 Prozent macht den Rechtsschützen für die ambitionierten Zeller Eisbären unverzichtbar.

Finnischer Topstürmer glaubt an "Großes" in Zell am See

"Wir wissen, dass wir ein tolles Team haben und dass wir die Chance haben, in dieser Saison etwas Großes zu erreichen. Es wird noch ein langer und harter Weg für uns, aber wir sind mehr als bereit für diese Herausforderung", gibt sich Wilenius kämpferisch.





Am Samstag können die Zeller, die in dieser Saison in 15 von 16 Spielen punkten konnten, gegen Klagenfurt nachlegen. Zum Vergleich: Der Tabellenletzte der Alps Hockey League hat bislang weniger als halb so viele Treffer erzielt wie der EKZ.

