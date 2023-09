Das war nichts für schwache Nerven: In der 6. Runde der heimischen Eishockey-Liga hatten die Salzburger im Duell der Ungeschlagenen einiges zu tun. Erst in der Schlussphase erkämpfte sich die Mannschaft von Cheftrainer Oliver David den Dreier gegen den EC VSV. Nach der Niederlage am Dienstag in Innsbruck sind die Mozartstädter somit wieder zurück in der Erfolgsspur.

Salzburger verspielen mehrfach Führung

Gleich zweimal verspielten die Salzburger gegen Villach eine Führung. Auf das 1:0 durch Troy Bourke (19.) war es nach Seitenwechsel Blaz Tomazevic (23.), der zum 1:1 einnetzte. Auch die nächste Führung der Bullen hielt nicht lange an. Nach Florian Baltrams (45.) 2:1 in Überzahl glichen die Kärntner durch Kevin Hancock (47.) erneut zum 2:2 aus und sorgten so für eine enge Kiste im Salzburger Volksgarten. In der Schlussphase hatten die Salzburger aber den längeren Atem und sorgten per Doppelschlag von Ryan Murphy (52.) und Verteidiger Chay Genoway (55.) für die Vorentscheidung. Da nutzte auch das 4:3 der Villacher in der Schlussminute durch Ex-Bulle Alexander Rauchenwald (60.) nichts mehr. Salzburg bleibt somit auf heimischer Platte ungeschlagen und in der Tabelle auf Rang zwei hinter Tabellenführer Pustertal.

HEIMSIIIEEEG Wir gewinnen ein spannendes Spiel gegen den VSV und sichern uns damit Platz zwei in der Tabelle Am... Gepostet von EC Red Bull Salzburg am Freitag, 29. September 2023



"Die Villacher leben von unseren Turnovers und sind sehr schnell und gut im Umschaltspiel. Deswegen war es auch ein enges Spiel, in dem wir uns den Sieg aber mit harter Arbeit verdient haben", sagte Florian Baltram nach dem Heimsieg gegen die Kärntner. Schon am Samstag machen sich die Salzburger auf den Weg in Richtung Bundeshauptstadt, wo am Sonntag (14 Uhr) das Duell mit den Vienna Capitals wartet.

Penalty-Krimi in Klagenfurt

In Klagenfurt durften sich die "Rotjacken" im Duell mit den Black Wings Linz nach einer 3:1-Führung nach 23 Minuten nicht sicher wähnen. Lukas Haudum hatte das 3:1 erzielt und er war es auch, der in 60. Minute mit dem Treffer zum 4:4 die Niederlage verhinderte und eine Verlängerung erzwang. In dieser gab es aber keinen Jubel und somit musste ein Penaltyschießen entscheiden: Graham Knott vergab den ersten Penalty für die Gäste, den entscheidenden Treffer für die Kärntner erzielte Manuel Ganahl, nachdem zuvor Brian Lebler am KAC-Goalie Florian Vorauer gescheitert war.

Vienna Capitals verlieren Torfestival gegen Fehervar

Einen besonderen Schlagabtausch lieferten einander auch die Vienna Capitals und Fehervar. Die Wiener starteten mit einem Doppelschlag durch Rok Ticar und Lukas Kainz innerhalb von 38 Sekunden in der 4. und 5. Minute, Evan Weinger erhöhte auf 3:0. Die Hausherren zogen bis zur 24. Minute auf 4:1 davon, mussten aber noch im zweiten Drittel den Ausgleich hinnehmen. Leon Wallner brachte die Caps in der 44. Minute wieder in Führung, doch Joshua Atkinson schaffte den Ausgleich zum 5:5. Janos Hari entschied in der zweiten Minute der Overtime das Match für die Ungarn.

Bei den Caps kam der neue Offensivmann Carsen Twarynski aus Kanada, der 22 NHL-Spiele für die Philadelphia Flyers in den Beinen hat und einst auch Teamkollege von Michael Raffl war, noch nicht zum Einsatz.

Eishockey-Liga: 6. Runde

Graz 99ers - Haie Innsbruck 0:1 OT

0:1 OT Vienna Capitals - Fehervar AV19 5:6 OT

5:6 OT EC KAC - Black Wings Linz 5:4 n.P.

- Black Wings Linz 5:4 n.P. Red Bull Salzburg - EC VSV 4:3

- EC VSV 4:3 Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg 1:7

1:7 HC Bozen - HC Pustertal 0:2

