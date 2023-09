Die Siegesserie von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist am Dienstagabend beim HC Innsbruck (HCI) gerissen. Die Tiroler Haie fügten den bis dahin ungeschlagenen Salzburgern mit einem 2:1 nach Verlängerung, in die sich die Salzburger erst kurz vor Schluss retteten.

Der Villacher SV, der am Freitag (19.10 Uhr / S24-LIVETICKER) in der Mozartstadt gastiert.

Chay Genoway rettet Red Bull Salzburg Punkt in Innsbruck

In Innsbruck gerieten die Salzburger in Unterzahl in Rückstand, als Braedan Shaw (11.) in der Anfangsviertelstunde zum 1:0 für die Tiroler traf. In der Folge zeigten sich die Bullen zwar überlegen, bissen sich aber am starken Innsbrucker Schlussmann Evan Buitenhuis die Zähne aus. So dauerte es bis in die Schlussminute, ehe Abwehr-Ass Chay Genoway den 1:1-Ausgleich erzielte und die Partie in die Verlängerung schickte. Dort hatten die Gastgeber den längeren Atem, als Cory Mackin 40 Sekunden vor der Schlusssirene zum 2:1-Endstand einschweißte und den Innsbruckern den Zusatzpunkt sicherte. Damit mussten sich die Eis-Bullen zum ersten Mal geschlagen geben und liegen in der Tabelle der heimischen Eishockeyliga, die überraschend vom HC Pustertal mit 14 Punkten angeführt wird, mit zwölf Zählern auf Rang zwei.

Eis-Bullen vor Topspiel gegen Villach

"Innsbruck hat einen guten Job gemacht und die Führung 50 Minuten gehalten. Aber wir haben bis zum Schluss aggressiv gespielt und dann noch spät den Ausgleich geschafft. Nach dem heutigen Spiel und mit unseren vielen Strafen ist das ein "big point" für uns. Wir wollten die Partie gewinnen und hatten unsere Chancen, haben aber zumindest einen Punkt geholt", resümierte Bullen-Coach Oliver David nach der Partie.



Am Freitag (19.15 Uhr) kommt es in der Eisarena im Salzburger Volksgarten zu einem echten Topspiel, wenn der EC VSV seine Visitenkarte an der Salzach abgibt. Die Kärntner gewannen am Dienstag gegen Asiago knapp mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Eishockey-Liga: 5. Runde

Villacher SV - Asiago 2:1 n.P.

Fehervar AV19 - Graz 99ers 6:1

Haie Innsbruck - Red Bull Salzburg 2:1 n.V.

Pioneers Vorarlberg - Vienna Capitals 4:6

HC Bozen - OIimpija Ljubljana 0:1

​HC Pustertal - EC KAC 5:3

