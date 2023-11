Sieg gegen den KAC und Ausbau der Tabellenführung: Die Zeller Eisbären (EKZ) bleiben auch nach der 17. Runde das Maß aller Dinge in der zweiten Eishockey-Liga, mussten gegen die junge und läuferisch starke Mannschaft vom Wörthersee aber lange schwitzen. Nach Toren von Tobias Dinhopel (24.), Nick Huard (50.) und Fabio Artner (52.) sicherten sich die Pinzgauer einen hart umkämpften Dreier. Die Klagenfurter sorgten durch Oliver Lam (29.) und Maximilian Preiml (57.) für Spannung bis zum Schluss. Da die Verfolger strauchelten, konnten die Eisbären ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte ausbauen.

Für Eisbären-Boss Patrick Schwarz gibt es keine leichten Gegner

"Die Ergebnisse in dieser Liga zeigen deutlich, wie eng alles beieinander liegt und dass es auch schwer ist, gegen die Mannschaften, die weiter hinten stehen, zu gewinnen", resümierte Eisbären-Boss Patrick Schwarz am späten Samstagabend im Gespräch mit SALZBURG24. Gegen einen mit Mann und Maus verteidigenden Gegner habe man sich am Ende nicht unverdient durchgesetzt. "Am Ende haben wir es geschafft."





Auch Torschütze Tobias Dinhopel, der die EKZ nach einem torlosen ersten Drittel im Mittelabschnitt in Führung brachte, sprach nach dem Spiel von einer engen Kiste am Fuße des Kitzsteinhorns. "Ein Arbeitssieg passt heute ganz gut. Es war kein überragendes Spiel von uns, aber am Ende zählt nur, dass wir die Punkte geholt haben", so der 34-jährige Routinier, der sich seine Skates bereits seit 2012 am Zeller See schnürt. Am Ende machte auch die heuer noch mehr vorhandene Routine beim EKZ den Unterschied gegen die zweite Mannschaft der Rotjacken.

Brisante Duelle warten auf Zeller Eisbären

Eine Steigerung wird es bei den Zellern allerdings freilich brauchen. Denn die kommenden vier Partien haben es für die Mannschaft von Headcoach Mike Flanagan in sich. Auf die Schlagerpartie gegen Cortina am Donnerstag folgt nur 48 Stunden später das Salzburger Derby bei den Hockey Juniors des EC Red Bull Salzburg. "Wir freuen uns alle auf die nächste Woche mit zwei brisanten Duellen", machte Dinhopel die nächste Zeller Kampfansage in Richtung Konkurrenz.



Auf das Eis in der Mozartstadt kehren die Zeller Eisbären ohnehin gerne zurück. Denn in der Eisarena im Volksgarten kürten sich die Pinzgauer im Februar zum Staatsmeister.

Alps Hockey League: 17. Runde

Jesenice - Fassa 1:2 n.P.

1:2 n.P. Kitzbühel - Gröden 1:3

1:3 Linz II - Sterzing 3:2

- Sterzing 3:2 Zell am See - KAC II 3:2

- KAC II 3:2 Meran - Neumarkt 8:4

- Neumarkt 8:4 Bregenzerwald - Celje 7:4





