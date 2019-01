Die Red Bulls glichen als die deutlich offensivere Mannschaft kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 aus, konnten dann aber den Innsbrucker Siegtreffer 26 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung nicht verhindern.

Die Red Bulls begannen das neue Jahr ohne die Rekonvaleszenten Dustin Gazley und Brent Regner und suchten von Beginn an das Tor. Der HCI kam nach einer Aufwärmphase schließlich auch in der Partie an und öffnete damit das Spiel. Echte Chancen gab es anfangs wenig, aber in der achten Minute spielte Alexander Rauchenwald den Querpass auf Peter Hochkofler, der keine Mühe hatte, zum 1:0 einzuschieben. Doch nur eine Minute später wurde auch Innsbrucks Daniel Wachter mit einem Querpass vor Salzburgs Goalie Steve Michalek bedient und stellte den Ausgleich her. Danach hatten die Red Bulls mehr vom Spiel und drückten vor allem in den letzten Minuten des Drittels, konnten den bis dahin sicheren Innsbrucker Torhüter Luka Gracnar aber kein zweites Mal vor der Pause überlisten.

Umkämpftes Spiel in Salzburg

Im zweiten Durchgang gingen die Gäste in der 23. Minute nach einem Tor von John Lammers aus kurzer Distanz in Führung. Daraufhin verstärkten die Red Bulls die Offensivbemühungen und schossen mehr aufs Tor, aber die Innsbrucker zogen die Verteidigung eng zusammen und im Tor vereitelte Luka Gracnar sämtliche Möglichkeiten, die bis zu ihm durchdrangen, wie etwa bei mehreren Schüssen aus kurzer Distanz bei einem starken Salzburger Powerplay ab der 33. Minute. Die Gäste lauerten auf Konterchancen, wurden aber zweimal in letzter Sekunde von einem Salzburger Verteidiger gestellt. In der 37. Minute verhinderte Steve Michalek bei einem guten Schuss von Nick Ross aus spitzem Winkel den möglichen dritten Innsbrucker Treffer, als er reaktionsschnell die Ecke zumachte. Die Red Bulls 'rannten' aufs Tor, mussten nach 40 Minuten dennoch mit dem 1:2-Rückstand in die Kabine gehen.

Im Schlussdrittel wurde fast nur noch auf ein Tor gespielt. Die Red Bulls kreisten in der Offensivzone um das Innsbrucker Tor herum und schossen aus allen Lagen, während sich die Gäste eng zusammenzogen. Auch bei einem guten Powerplay in der 44. Minute fand sich für den Puck einfach keine Lücke im Innsbrucker Tor. Auch bei gleicher Mannschaftsstärke hatte man das Gefühl, dass die Salzburger in Überzahl spielen. Aber erst 45 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit und mit einem sechsten Feldspieler gelang den Salzburgern der Ausgleich zum 2:2, Thomas Raffl netzte den Rückpass von Ryan Duncan höchst verdient ein. In der anschließenden Verlängerung hatten die Red Bulls dann aber das Nachsehen, 26 Sekunden vor dem Ende verwertete Innsbrucks Nick Ross einen Querpass und besiegelte damit die 2:3-Niederlage der Red Bulls, die damit alle vier Spiele im Grunddurchgang gegen die Tiroler verloren haben.